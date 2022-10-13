Вчені розробили революційну батарею високої ємності, що заряджається лише за 10 хвилин

Прототип витримав 2000 циклів зарядки та розрядки, що еквівалентно 800 000 км шляху.

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Вчені з Пенсільванського державного університету в США розробили батарею високої щільності, яка заряджається лише за 10 хвилин. Про цей винахід пише видання New Atlas.

Команда інженерів під керівництвом Чао-Янга Вана намагається вдосконалити літієві батареї, аби покращити можливості електромобілів. У 2016 році вона вигадала механізм саморегулювання температури, щоб акумулятори не розряджалися в холодну погоду. Вчені використовували нікелеву фольгу, що обігріває пристрій при холодній погоді, а в 2019 році використовували ту ж технологію для заряджання літієвої батареї за високих температур.

Секрет у тому, що нікелева фольга, через яку проходять електрони в процесі роботи батареї, швидко нагрівається і не менш швидко охолоджується лише за 30 сек. Завдяки їй стала можлива швидша зарядка, в процесі якої акумулятор нагрівається, але не деградує. Інженери розрахували, що технологія дозволить лише за 10 хв. зарядити велику батарею для електромобіля із запасом ходу до 480 км.

Нещодавно вони розробили прототип із нагрівальним елементом із нікелевої фольги із щільністю енергії 265 Втч/кг. Акумулятор вдалося зарядити на 70% за 11 хв. протягом 2000 циклів, а це дозволить подолати близько 800 000 км на одній лише швидкій зарядці.

Чао Янг Ван та його колеги стверджують, що це рекордна комбінація щільності та швидкості зарядки, яка може відкрити нову епоху у розвитку електромобілів. Технологія дозволить створювати дешевші, компактніші та енергоємніші акумуляторні блоки, що звільняють від багатогодинного очікування водіїв на зарядних станціях. Команда працює над комерційним випуском своїх батарей дочірню компанію EC Power.

"Наша технологія швидкої зарядки працює для більшості акумуляторів з високою щільністю енергії і відкриває нову можливість зменшити потужність акумуляторів електромобілів зі 150 до 50 кВтг, без зниження запасу ходу. Акумулятори меншого розміру з більш швидкою зарядкою коштуватимуть значно дешевше, оскільки скоротиться витрата критично важливого сировини, такої як кобальт, графіт та літій, що зробить електромобілі доступнішими для масового використання", — прокоментував Чао-Янг Ван.

Раніше американська компанія Adden Energy при Гарвардському університеті представила новий акумулятор для електромобілів, що заряджається за три хвилини. В її основі лежить твердотільний електроліт, що підвищує щільність, довговічність та запас ходу.