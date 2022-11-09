Інженери запустять на орбіту гіперзвуковий космічний дрон Sexbomb (фото)

Безпілотник скинуть із висоти понад 30 км, щоб випробувати найновіший двигун DASS GNX і зробити польоти в космос доступними.

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Компанія Space Engine Systems розробляє новий турбореактивний дрон Sexbomb, призначений для випробувань космічних технологій. Про цей проєкт стало відомо сайту Autoevolution.

Space Engine Systems розробляє суборбітальний вантажопасажирський літак Hello-1 та низькоорбітальний Hello-2, які у майбутньому мають забезпечити рейси до космосу за ціною $300 за кг ваги. Літатимуть вони завдяки новітньому турбореактивному двигуну DASS GNX з допалюванням на швидкостях від нуля до 3 Маха (3675 км/год): подолавши цей поріг, він переходить у прямоточний повітряно-реактивний режим. Для випробування цієї установки зібрали спеціальний безпілотний апарат із пікантною назвою Sexbomb.

[ + – ] Концептарт космічного дрона Sexbomb Фото: autoevolution.com

Офіційно випробувальні польоти дрона поки не оголосили, проте джерела Autoevolution розповіли, що їх провали спочатку провести в Канаді над провінцією Манітоба. Проте на цьому тижні запуск перенесли на космодром Корнуолла у Великій Британії.

Згідно з початковим задумом, у Канаді мали Sexbomb підняти за допомогою спеціальної повітряної кулі — стратостата і скинути з висоти 33,5 км. Передбачається, що у вільному падінні дрон розжене до швидкості 1,8 Маха (трохи менше 2450 км/год), після чого запустить двигун і прискориться до 5 Маха (6125 км/год) протягом приблизно 300 сек. Після того, як реактивне паливо прогорить, безпілотник повинен спланувати та безпечно приземлитися на підготовленій для нього базі. Поки невідомо, чи Space Engine Systems змінюватиме цю процедуру.

[ + – ] Концептарт космічного дрона Sexbomb Фото: autoevolution.com

Раніше компанія Undefined Technologies зібрала безшумний дрон Ventus із двигуном, як у космічної ракети. Замість гвинтів він використовує іонний двигун, який працює за секретною технологією Air Tantrum. Такі двигуни розганяють іонізований газ в електричному полі, який забезпечує реактивну тягу.

Нещодавно пасажирський дрон Recon здійснив перший керований політ. Електричний апарат із шістьма гвинтами призначений для перевезення одного пілота зі швидкістю до 93 км/год.