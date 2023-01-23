Дрон на сонячних батареях з'явиться у продажу у 2024 році: він вміє літати "вічно"

Компанія Airbus вирішила залучити інвесторів зі сторони до свого знаменитого проєкту Zephyr.

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БПЛА Zephyr прославилися тим, що є екологічно чистими пристроями та працюють на сонячній енергії. Компанія-розробник прагне якнайшвидше розпочати виробництво цих безпілотників і тому потребує інвесторів, повідомляє reuters.com.

Як повідомлялося раніше, безпілотний літальний апарат Zephyr, оснащений сонячними батареями, здатний піднятися на 21 км над землею та парити у повітрі без жодної посадки кілька місяців. Планується, що цей дрон буде корисним не лише метеорологам, а й військовим.

"Дрон використовує сонячну енергію, а додаткові акумулятори заряджаються при денному світлі для забезпечення нічного польоту", — наголошується в матеріалі.

Компанія-виробник нещодавно провела переговори з фірмою Morgan Stanley, щоб та допомогла у пошуку зовнішніх інвесторів, яким було б цікаво вкластися в проєкт Zephyr та профінансувати роботу інженерів над БПЛА, який перед запуском "в тираж" потрібно ще "підігнати". Дрон проходив кілька льотних випробувань, але все ж таки триматися в небі "нескінченно" — не зміг. Відомо, що Airbus зареєструвала торговельну марку Aalto, повідомляє Reuters із посиланням на представника компанії.

Видання Financial Times пише, що Airbus організує цілий підрозділ з випуску безпілотників. Комерційні моделі мають побачити світ наприкінці 2024 року. Самір Халаві, який очолює програму з літа 2022 року, повідомив Financial Times, що Zephyr знаходиться "на завершальній стадії проєктування".

Раніше ми писали, що БПЛА на сонячних акумуляторах Zephyr зміг провести в небі 64 дні поспіль.