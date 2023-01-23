Дрон на солнечных батареях появится в продаже в 2024 году: он умеет летать "вечно"

Компания Airbus решила привлечь инвесторов со стороны к своему знаменитому проекту Zephyr.

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БПЛА Zephyr прославились тем, что являются экологически чистыми устройствами и работают на солнечной энергии. Компания-разработчик стремится как можно быстрее начать производство этих беспилотников, и поэтому нуждается в инвесторах, сообщает reuters.com.

Как сообщалось ранее, беспилотный летательный аппарат Zephyr, оснащенный солнечными батареями, способен подняться на 21 км над землей и парить в воздухе без единой посадки несколько месяцев. Планируется, что этот дрон будет полезен не только метеорологам, но и военным.

"Дрон использует солнечную энергию, а дополнительные аккумуляторы заряжаются при дневном свете для обеспечения ночного полета", — подчеркивается в материале.

Компания-производитель недавно провела переговоры с фирмой Morgan Stanley, чтобы та помогла в поиске внешних инвесторов, которым было бы интересно вложиться в проект Zephyr и профинансировать работу инженеров над БПЛА, который, перед запуском "в тираж", нужно еще "подогнать". Дрон проходил несколько летных испытаний, но все же держаться в небе "бесконечно" — не смог. Известно, что Airbus зарегистрировала торговую марку Aalto, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

Издание Financial Times пишет, что Airbus организует целое подразделение по выпуску беспилотников. Коммерческие модели должны будут увидеть свет в конце 2024 года. Самир Халави, возглавляющий программу с лета 2022 года, сообщил Financial Times, что Zephyr находится "на завершающей стадии проектирования".

Ранее мы писали о том, что БПЛА на солнечных аккумуляторах Zephyr смог провести в небе 64 дня кряду.