Вдвічі швидше: корисні лайфхаки, які допоможуть батареї смартфона пережити блекаут

Експерти розповіли, як за допомогою простих махінацій зарядити ваш гаджет швидше без шкоди акумулятору. Також фахівці поділилися звичками, які спростять ваше життя під час віялових відключень.

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Українцям дали кілька порад, як можна в умовах часткового блекауту зарядити смартфон удвічі швидше за допомогою невеликої магії. Про це пише SantePlusmag.

В умовах війни та регулярних відключень електроенергії дуже важливо завжди залишатися на зв'язку, проте батарея ваших гаджетів, на жаль, не нескінченна. Ці кілька щасливих годин з електрикою можна провести з більшою користю.

Зокрема йдеться про те, як за допомогою простих правил зарядити акумулятор телефону швидше, і не нашкодити при цьому своїй техніці.

Насамперед не можна використовувати смартфон під час заряджання . Це уповільнює процес, і тим самим споживається більше енергії. Особливо якщо йдеться про ігри.

. Це уповільнює процес, і тим самим споживається більше енергії. Особливо якщо йдеться про ігри. Режим польоту. Потрібно виробити звичку вмикати цю функцію на смартфоні щоразу, коли ставите його на зарядку. Завдяки цьому відключається низка енергоспоживаючих функцій і заповітні 100% отримаєте швидше.

Потрібно виробити звичку вмикати цю функцію на смартфоні щоразу, коли ставите його на зарядку. Завдяки цьому відключається низка енергоспоживаючих функцій і заповітні 100% отримаєте швидше. Варто закрити програми та відключитися від мережі. Частина функцій смартфона здатна працювати у фоновому режимі, що й розряджає телефон, навіть якщо він просто лежить. Не можна забувати відключати ще й з'єднання Bluetooth та Wi-Fi або навіть 4G.

У сучасні гаджети компанії впроваджують можливість швидкої зарядки, що в нинішній українській ситуації є перевагою. Вони призначені для того, щоб посилити напругу пристрою, але при цьому важливо дивитися на сумісність з вашим телефоном. Неоригінальні блоки і дроти можуть тільки нашкодити батареї.

Нагадаємо, що ціни на iPhone останніх моделей впали майже на 28%, повідомляє Bloomberg. Йдеться про китайський ринок, де роздрібні магазини пропонують знижку на нові моделі в $100.

Раніше Фокус поділився лайфхаками на тему того, як за допомогою підручних засобів та батарейок зарядити свій телефон. Вам знадобляться лише три простих предмети.