В два раза быстрее: полезные лайфхаки, которые помогут батарее смартфона пережить блэкаут

Эксперты рассказали, как при помощи простых махинаций зарядить ваш гаджет быстрее без вреда для аккумулятора. Также специалисты поделились привычками, которые упростят вашу жизнь в период веерных отключений.

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Украинцам дали несколько советов, как можно в условиях частичного блэкаута зарядить смартфон в два раза быстрее при помощи небольшой магии. Об этом пишет SantePlusmag.

В условиях войны и регулярных отключений электроэнергии крайне важно всегда оставаться на связи, однако батарея ваших гаджетов, увы, не бесконечна. Эти несколько счастливых часов с электричеством можно провести с большей пользой.

В частности речь идет про то, как при помощи простых правил зарядить аккумулятор телефона быстрее, и не навредить при этом своей технике.

В первую очередь нельзя использовать смартфон во время зарядки . Это замедляет процесс, и тем самым потребляется больше энергии. Особенно если речь идет про игры.

. Это замедляет процесс, и тем самым потребляется больше энергии. Особенно если речь идет про игры. Режим полета. Нужно выработать привычку включать эту функцию на смартфоне каждый раз, когда ставите его на зарядку. Благодаря этому отключается ряд энергопотребляющих функций, и заветные 100% получите быстрее.

Нужно выработать привычку включать эту функцию на смартфоне каждый раз, когда ставите его на зарядку. Благодаря этому отключается ряд энергопотребляющих функций, и заветные 100% получите быстрее. Стоит закрыть приложения и отключиться от сети. Часть функций смартфона способны работать в фоновом режиме, что и разряжает телефон, даже если он просто лежит. Нельзя забывать отключать еще и соединение Bluetooth и Wi-Fi или даже 4G.

В современные гаджеты компании внедряют возможность быстрой зарядки, что в нынешней украинской ситуации является преимуществом. Они предназначены для того, чтобы усилить напряжение устройства, но при этом важно смотреть на совместимость с вашим телефоном. Неоригинальные блоки и проводы могут только навредить батарее.

Напомним, что цены на iPhone последних моделей упали почти на 28%, как сообщает Bloomberg. Речь идет про китайский рынок, где розничные магазины предлагают скидку на новые модели в $100.

Ранее Фокус поделился лайфхаками на тему того, как с помощью подручных средств и батареек зарядить свой телефон. Вам понадобятся только три простых предмета.