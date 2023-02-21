Зброю проти дронів зроблять краще і дешевше: як це допоможе у війні з РФ (відео)

Антидронові системи стають мініатюрнішими і легшими, але інженери мають пам'ятати: чим простіше зброя РЕБ, тим менш ефективною вона може бути.

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Останнім часом спостерігається тенденція до мініатюризації та здешевлення зброї для боротьби з безпілотниками. Виробники йдуть на такий крок, оскільки попит на переносні зенітно-ракетні комплекси помітно збільшився. Війна Росії проти України показала, наскільки важливою зброєю можуть стати навіть звичайні, комерційні, дрони, а тому військовим важливо мати під рукою та знаряддя для боротьби з БПЛА ворога.

Про те, як саме розробникам вдається вдосконалити антидронові системи, розповідає Фокус.

Витратні антидронові системи: що про них відомо

Переносні протидронові системи (counter-unmanned aerial systems — C-UAS), хоч і досить давно існують, завоювали популярність відносно недавно, а саме, коли квадрокоптери стали продаватися в роздріб, і люди почали масово та активно ними користуватися для зйомок, перегонiв та інших розваг. У звіті Центру вивчення дронів Бард-коледжу, який був опублікований у 2019 році, з 537 систем C-UAS, які існували на той момент, 111 (21%) були портативними і продавалися у 29 країнах світу, пише defensenews.com.

Але за останні 10 років цілі та способи використання цих систем зазнали суттєвих змін. Як стверджує Уоррен Браун з Fortem Technologies, коли йшлося про забезпечення безпеки масштабних заходів чи об'єктів критично важливої інфраструктури, то застосовувалися фіксовані системи. Проте військові конфлікти останніх років, наприклад, у країнах Близького Сходу, та особливо агресія Росії проти України, зробили популярними зброю проти дронів, яку можна застосувати "на ходу". Вона значно розширює можливості радіолокаційного виявлення ворожих безпілотників, проста у використанні та розгортанні, відносно недорога в обслуговуванні та експлуатації. Загалом портативні антидронові системи добре зарекомендували себе у військових.

[ + – ] Як працюють портативні антидронові авіаційні системи

Як з'явилися антидронові рушниці

По суті, портативні C-UAS — це те, що сьогодні прийнято називати антидроновою рушницею. Військові стикалися з деякими проблемами, застосовуючи традиційні засоби глушення радіосигналів, щоб "приземляти" безпілотники ворога. Не маючи достатньо ресурсів та можливостей, у минулі роки військові використовували різні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) — громіздкі, непрості в обслуговуванні та помітні для артилерії. Більше того, такі системи досить швидко застаріли, а тому не завжди були ефективними у боротьбі проти новітніх моделей БПЛА, каже Браун.

"Традиційні системи РЕБ не завжди ефективні, а тому непрактичні та ще й дороги у виробництві, експлуатації, обслуговуванні. Коли вороги застосовують невеликі, низько летючі та маневрені безпілотники, то системам РЕБ їх складно виявити. Тому потрiбна була така ж технiка для протистояння — невелика, легка, практична", — наголосив експерт.

Виробники звернули увагу на ці проблеми та почали розробляти технології, здатні відбити атаку маленьких дронів, яким складніше протистояти. У травні 2022 року компанія Fortem Technology відправила в Україну портативні пристрої DroneHunters, розроблені на основі раніше існуючої системи C-UAS. Все, що зробили інженери, це зменшили, спростили та знизили вагу цієї C-UAS таким чином, щоб солдати ЗСУ могли користуватися антидроновою системою "з рук". Модернізована технологія добре прижилася серед військових.

[ + – ] Як функціонують антидронові рушниці

Генеральний директор DroneShield, Метт МакКранн, вважає, що антидронова зброя має ставати "меншою, кращою і дешевшою", як, власне, і самі дрони. Адже нерідко ми отримували повідомлення з фронту про те, наскільки ефективно "весільні" квадрокоптери проводять розвідку, коригують вогонь і навіть атакують противника, несучи як корисне навантаження гранати.

Фокус неодноразово писав про рушницi DroneGuns від компанії DroneShield, але не зайвим буде нагадати про їхні переваги. Такі C-UAS можна перевозити у звичайному авто, переносити в рюкзаку, заряджати від батарей, а батареї, у свою чергу, можна змінити, якщо розрядяться. DroneGuns не є кінетичною зброєю, проте атакують дрони за рахунок потужних радіосигналів, що створюють збої одночасно в декількох діапазонах радіочастот. У результаті БПЛА втрачає зв'язок з оператором і приземляється або повертається назад. Антидронові рушниці можуть виробляти необмежену кількість "пострілів", що економічніше, ніж кінетичні системи, та безпечніше в експлуатації. Навчитися користуватись ним можна за лічені хвилини.

Є й дешевший аналог — DroneHunters F700 від компанії Fortem. За словами Уоррена Брауна, кожен постріл зі зброї моделі DroneHunters F700 коштує всього кілька сотень доларів, що значно дешевше, ніж високоенергетичні системи, такі як електромагнітна імпульсна (лазерна) зброя, яка вимагає, до того ж, потужного джерела електроенергії.

[ + – ] Антидронові рушниці від Fortem: що відомо

Додатковою перевагою системи Fortem є те, що вона може збивати безпілотники за допомогою гальмівного парашута, не ушкоджуючи літальний апарат. У перспективі це дає можливість вивчити те, як влаштований БПЛА ворога, повторно його використовувати у своїх цілях, заощадивши на власних пристроях. Такий метод вигідний не тільки з економічної точки зору, але і з точки зору безпеки, адже якщо стріляти по дрону, то від його уламків можна отримати поранення, або він може зашкодити різного роду об'єкти, зокрема цивільні.

У Fortem стверджують, що з більш ніж 5000 задокументованих захоплень дронів за допомогою антидронових систем DroneHunters успішними були 92%.

Незважаючи на переваги, які пропонують ці протидронові системи, експерти попереджають, що чим менша система за габаритами і дешевша її собівартість, тим менш ефективною вона може виявитися на ділі.

"Інженери намагаються піти на компроміс і зменшити C-UAS, проте це може негативно позначитися на загальній вихідній потужності системи. Іншими словами, чим вона менша, тим менша її дальність дії, а це означає, що бійцю потрібно буде знаходитися якомога ближче до атакованого об'єкту, і тоді підвищуються ризики для нього самого, — пояснює Метт МакКранн. — Однак такі системи як DroneHunter або аналогічні до неї, такий компроміс щодо корисного навантаження РЕБ може бути прийнятним, оскільки бій у будь-якому випадку відбувається на близькій відстані".

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