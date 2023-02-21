Мобільна система Skyshield "задавить" будь-які дрони на підльоті: як вона працює

Інженери втілили в одному комплексі безліч передових технологій, таких як 3D-радари, електрооптичні камери та пеленгатори.

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Компанія EDGE з Об'єднаних Арабських Еміратів представила на виставці IDEX 2023 в Абу-Дабі передову систему боротьби з безпілотниками під назвою Skyshield. Подробиці виробник розмістив на своєму офіційному сайті.

Skyshield — це багаторівнева система, що включає датчики, 3D-радари, електрооптичні камери, пеленгатори і ефектори (засоби для придушення). Як стверджують розробники, разом вони можуть автоматично виявляти безпілотники на 360 градусів та боротися з ними, заглушаючи та перехоплюючи сигнали, або використовуючи інші технології.

Модульна конструкція дозволяє як розміщувати стаціонарні комплекси антидронової системи на об'єктах інфраструктури, так і встановлювати їх на різних транспортних засобах, на зразок кораблів або автомобілів, зокрема цивільних. Як запевняє EDGE, роботу Skyshield ретельно протестували в різних кліматичних та погодних умовах, переконавшись, що вона ефективно бореться з дронами навіть за високої температури, вологості та запорошеності. Систему пропонують використовувати військовим, правоохоронним органам, охоронним підприємствам для захисту важливих об'єктів чи осіб.

"Реагування на дрони і загрозу, яку вони представляють, вимагає комплексного підходу, тому це рішення C-UAS використовує вражаюче розмаїття методів виявлення і перехоплення, і його можна сконфігурувати для постійного застосування, або як швидко розгортаєму систему", — прокоментував віцепрезидент EDGE з торгівлі Омар Аль Заабі.

Раніше Фокус представив найкращі технології для знищення безпілотників РФ. Зараз для цього існують різні радари, глушилки, мікрофони, лазерна і навіть мікрохвильова зброя.

Писали також, що рушниці проти дронів зроблять кращими та дешевшими. "Гармати", що пригнічують або перехоплюють сигнали БПЛА, добре зарекомендували себе на війні в Україні, оскільки дозволяють солдатам завжди мати при собі мобільний і простий засіб захисту.