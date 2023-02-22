YouTube заблокував канал Артемія Лебедєва та Камікадзе Ді (фото)

Дизайнер відомий зокрема тим, що розробляв логотипи для бойовиків "ДНР" і "ЛНР", а також підтримкою російської агресії проти України.

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Платформа YouTube заблокувала канал російського дизайнера та пропагандиста Артемія Лебедєва, який мав більше одного мільйона підписників. Офіційна причина блокування "порушення умов використання YouTube". Сам Лебедєв у своєму Telegram заявив, що його канал на YouTube заблокували за "незаконні страйки", які надходили за порушення авторських прав та правил спільноти.

Також він повідомив, що його "прихистив" на своєму каналі блогер Стас Асаф'єв.

"Це приклад підтримки, про яку в нашому цинічному цифровому столітті мало хто чув, тому ступінь подяки Стасу буде непропорційно великим, яким у наші дні не буває", — написав Лебедєв.

Він висловив сподівання, що за допомогою Асаф'єва частину роликів можна буде врятувати, оскільки за три страйки пропагандист може втратити весь контент та канал.

[ + – ] YouTube заблокував канал Артемія Лебедєва Фото: скриншот

Також повідомляється, що платформа YouTube заблокувала канал російського опозиційного діяча Дмитра Іванова, який відомий за псевдонімом Камікадзе Ді. У блогера було понад 1,7 мільйона підписників.

Камікадзе Ді у вересні 2022 року був оголошений у Росії "іноземним агентом". Незадовго до цього на нього порушили справу за статтею про "фейки" про армію за висвітлення вторгнення в Україну.

[ + – ] YouTube заблокував канал Камікадзе Ді Фото: скриншот

Лебедєв відомий українцям тим, що його студія дизайну виграла тендер на розробку логотипів та геральдики для бойовиків "ЛНР" та "ДНР".

Незважаючи на його колишню співпрацю з Україною, якийсь момент він почав активно підтримувати війну Росії та відвідувати окуповані українські міста. Влітку 2022 року він виклав фото з даху 6-го енергоблоку Запорізької АЕС, який захопили росіяни. За його спиною можна розглянути і саму атомну станцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 лютого співробітники Служби безпеки України затримали на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ МП проросійського блогера.