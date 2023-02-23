Дрон-камікадзе К12 має забійну силу: стали відомі характеристики БПЛА

К12 може нести вибухівку вагою 7,6 кг, подолавши максимум 5 км та провівши у польоті 17 хвилин.

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На міжнародній виставці IDEX 2023 в Арабських Еміратах компанія Terramil із Естонії представила свій перший дрон-камікадзе К12, пише видання defensenews.com.

Баражуючий боєприпас K12 найкраще підходить для ударів по броньованим цілям, кажуть представники компанії. Він може нести вибухівку вагою 7,6 кг, подолавши максимум 5 км та провівши у польоті 17 хв. Так, у Terramil визнають, що це не найкращі показники у світі серед конкурентів, але естонці тільки почали експериментувати з такими безпілотниками.

Вже зараз інженери компанії активно розробляють наступну модель дрона-камікадзе, яка буде здатна нести важчий боєприпас для удару та долати відстань у 100 км.

Естонія дуже зацікавлена в оснащенні своїх збройних сил дронами, і про це неодноразово заявляв міністр оборони Ханно Певкур. Якщо країні вдасться налагодити масове виробництво таких БПЛА, їх можуть продавати і для потреб армій інших країн світу, пише медіа.

За словами представників компанії, агресія Росії проти України змусила такі невеликі країни як Естонія активно зайнятися питанням оснащення своєї армії безпілотниками на тлі їх успішного використання ЗСУ проти окупантів.

Раніше Фокус писав, що Сербія представила бойовий БПЛА Ika-Bomber: він працює у парі з іншими дронами, стріляє авіабомбами (відео).

Інформували також про те, що сербська компанія показала свої безпілотники на заході IDEX 2023. Дрон Ika-Bomber привернув увагу відвідувачів та преси, оскільки апарат здатний працювати разом з іншими дронами, живиться від батарей та стріляє мінометними снарядами.