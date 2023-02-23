Дрон-камикадзе К12 обладает убойной силой: стали известны характеристики БПЛА

К12 может нести взрывчатку весом 7,6 кг, преодолев максимум 5 км и проведя в полете 17 минут.

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На международной выставке IDEX 2023 в Арабских Эмиратах компания Terramil из Эстонии представила свой первый дрон-камикадзе К12, пишет издание defensenews.com.

Барражирующий боеприпас K12 лучше всего подходит для ударов по бронированным целям, говорят представители компании. Он может нести взрывчатку весом 7,6 кг, преодолев максимум 5 км и проведя в полете 17 мин. Да, в Terramil признают, что это не самые лучшие показатели в мире среди конкурентов, но ведь эстонцы только начали экспериментировать с такого рода беспилотниками.

Уже сейчас инженеры компании активно разрабатывают следующую модель дрона-камикадзе, которая будет способна нести более тяжелый боеприпас для удара и преодолевать расстояние в 100 км.

Эстония очень заинтересована в оснащении своих вооруженных сил дронами, и об этом не раз заявлял министр обороны Ханно Певкур. Если стране удастся наладить массовое производство подобных БПЛА, то их могут продавать и для нужд армий других стран мира, пишет медиа.

По словам представителей компании, агрессия России против Украины заставила такие небольшие страны, как Эстония, активно заняться вопросом оснащения своей армии беспилотниками на фоне их успешного использования ВСУ против оккупантов.

Ранее Фокус писал, что Сербия представила боевой БПЛА Ika-Bomber: он работает в паре с другими дронами, стреляет авиабомбами (видео).

Информировали также о том, что сербская компания показала свои беспилотники на мероприятии IDEX 2023. Дрон Ika-Bomber привлек внимание посетителей и прессы, так как аппарат способен работать вместе с другими дронами, питается от батарей и стреляет минометными снарядами.