В РФ створили комплекс розвідки "Блокпост-4Т" з дроном і тепловізорами: чим загрожує ЗСУ

Комплекс "Блокпост-4Т" призначений для виявлення та розпізнавання цілей. У КБ "Астрон" кажуть, що він може помітити автомобіль на відстані 2 км.

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У Росії конструкторське бюро "Астрон" (входить до корпорації Ростех) заявило про створення комплексу дальньої розвідки "Блокпост-4Т" із безпілотним літальним апаратом у комплекті, повідомляє ТАСС.

"Блокпост-4Т" складається з кількох наземних тепловізійних камер (від однієї до чотирьох) з вбудованим ПЗ для аналізу зображення та виявлення цілей, а також квадрокоптери БПЛА400Т, які виконують роль "літального тепловізора". Останні використовуються для пошуку цілей, дорозвідування та коригування вогню. Комплекс керується за допомогою єдиної системи, виводячи зображення від камер та БПЛА на один монітор.

Як пояснили в КБ "Астрон", під час проєктування оптичних або тепловізійних систем розробникам доводиться вибирати між високою деталізацією зображення та великим полем зору. Дрони повинні вирішити цю проблему, забезпечивши окупантам обидві переваги.

За словами співробітників КБ, "Блокпост-4Т" вже нібито пройшов усі необхідні випробування, і росіяни розпочали їх виробництво. Наземні тепловізори помічають людей на відстані до 800 м, а автомобілі — на відстані 2 км. Система відеоаналітики виділяє об'єкти на екрані для полегшення роботи оператора, який відправляє БПЛА в потрібну точку. Дрони, зі свого боку, покликані розпізнавати цілі з повітря на відстані до 6 км.

Нещодавно з'явилася інформація про створення в РФ нового дрона-камікадзе "Привіт-82". Бюро "Око" стверджує, що їхні безпілотні літаки можуть нести до 5,5 кг вибухівки та летіти дуже низько над землею.

Писали також, що у Росії вирішили зробити малопомітний реактивний ударний дрон. Інженери "Військово-промислової корпорації НУО Машинобудування" повідомили, ніби розробили особливу конструкцію, що знижує помітність радіолокації літального апарату.