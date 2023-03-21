В РФ создали комплекс разведки "Блокпост-4Т" с дроном и тепловизорами: чем грозит ВСУ

Комплекс "Блокпост-4Т" предназначен для обнаружения и распознавания целей. В КБ "Астрон" говорят, что он может заметить автомобиль на расстоянии в 2 км.

Related video

В России конструкторское бюро "Астрон" (входит в корпорацию Ростех) заявило о создании комплекса дальней разведки "Блокпост-4Т" с беспилотным летательным аппаратом в комплекте, сообщает ТАСС.

"Блокпост-4Т" состоит из нескольких наземных тепловизионных камер (от одной до четырех) со встроенным ПО для анализа изображения и обнаружения целей, а также квадрокоптеры БПЛА400Т, которые выполняют роль "летающего тепловизора". Последние используются для поиска целей, доразведки и корректировки огня. Комплекс управляется с помощью единой системы, выводя изображения от камер и БПЛА на один монитор.

Как объяснили в КБ "Астрон", при проектировании оптических или тепловизионных систем разработчикам приходится выбирать между высокой детализацией изображения и большим полем зрения. Дроны должны решить эту проблему, обеспечив оккупантам оба преимущества.

По словам сотрудников КБ, "Блокпост-4Т" уже якобы прошел все необходимые испытания, и россияне приступили к их производству. Наземные тепловизоры замечают людей на расстоянии до 800 м, а автомобили — на расстоянии в 2 км. Система видеоаналитики выделяет объекты на экране для облегчения работы оператора, который затем отправляет БПЛА в нужную точку. Дроны, в свою очередь, призваны распознавать цели с воздуха на расстоянии до 6 км.

Недавно появилась информация о создании в РФ нового дрона-камикадзе "Привет-82". Бюро "Око" утверждает, что их беспилотные самолеты могут нести до 5,5 кг взрывчатки и лететь очень низко над землей.

Писали также, что в России решили сделать малозаметный реактивный ударный дрон. Инженеры "Военно-промышленной корпорации НПО Машиностроения" сообщили, будто разработали особую конструкцию, снижающую радиолокационную заметность летательного аппарата.