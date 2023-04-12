ШІ відстежив шпигунську повітряну кулю з Китаю та наштовхнув на створення революційної системи розвідки

Пентагон взяв до уваги досвід дослідників ШІ, які за допомогою нейромережі змогли відстежити переміщення шпигунського аеростата КНР, збитого над територією США.

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Стартап Synthetaic, який займається розробкою програмного забезпечення для штучного інтелекту, зміг відстежити траєкторію китайського шпигунського аеростату, який був збитий над узбережжям Південної Кароліни в лютому, повідомляє The Register.

Для цього фахівці компанії використовували свій інструмент машинного навчання під назвою Rapid Automated Image Categorization — Швидка Автоматизована Категоризація зображень, який дозволяє знаходити об'єкти на супутникових знімках. Для відстеження кулі-шпигуна експерти Synthetaic також скористалися комерційними супутниковими зображеннями від компанії Planet Labs та малюнком китайського шпигунського аеростата, намальованим від руки.

Гендиректор Syntetaic Корі Яскольський розповів журналістам, що ШІ-модель знайшла аеростат на супутникових знімках всього за дві хвилини, просканувавши величезний масив графічної інформації, який дорівнює супутниковим зображенням всієї землі в певний момент часу.

ШІ виявив аеростат 13 разів, що також дозволило визначити, чи був аеростат під активним керуванням Китаю в той чи інший момент. Synthetaic поділився цими даними з урядом США, перш ніж опублікувати свої знахідки.

Інструмент RAIC використовує генеративно-змагальні мережі (GANs) для створення синтетичних зображень об'єктів, які використовуються для навчання ШІ-моделі розпізнавати ці об'єкти на реальних зображеннях.

RAIC може обробляти до 100 мільйонів зображень на день і знаходити об'єкти в них за лічені секунди.

У Synthetaic стверджують, що їхня система може бути використана для аналізу супутникових зображень, щоб знаходити будь-який об'єкт на Землі (літак, корабель, повітряну кулю) та визначати його знаходження у певний відрізок часу. Це значно спростить обробку величезних наборів даних (відео, геопросторових даних, статичних зображень або знімків з дронів), які доводиться обробляти людям.

Раніше Фокус розповідав, що нові супутники забезпечать армію захищеним зв'язком: яким чином це вдасться зробити.