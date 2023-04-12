ИИ отследил шпионский шар из Китая и натолкнул на создание революционной системы разведки

Пентагон взял во внимание опыт исследователей ИИ, которые с помощью нейросети смогли отследить перемещение шпионского аэростата КНР, сбитого над территорией США.

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Стартап Synthetaic, занимающийся разработкой ПО для искусственного интеллекта, смог отследить траекторию китайского шпионского аэростата, который был сбит над побережьем Южной Каролины в феврале, сообщает The Register.

Для этого специалисты компании использовали свой инструмент машинного обучения под названием RAIC (Rapid Automated Image Categorization — Быстрая Автоматизированная Категоризация Изображений), который позволяет находить объекты на спутниковых снимках. Для отслеживания шара-шпиона эксперты Synthetaic также воспользовались коммерческими спутниковыми изображениями от компании Planet Labs и рисунком китайского шпионского аэростата, нарисованным от руки.

Гендиректора Synthetaic Кори Яскольски рассказал журналистам, что ИИ-модель нашла аэростат на спутниковых снимках всего за две минуты, просканировав огромный массив графической информации, который равен спутниковым изображениям всей земли в определенный момент времени.

ИИ обнаружил аэростат 13 раз, что также позволило определить, был ли аэростат под активным управлением Китая в тот или иной момент. Synthetaic поделился этими данными с правительством США, прежде чем опубликовать свои находки.

Инструмент RAIC использует генеративно-состязательные сети (GANs) для создания синтетических изображений объектов, которые затем используются для обучения ИИ-модели распознавать эти объекты на реальных изображениях.

RAIC может обрабатывать до 100 миллионов изображений в день и находить объекты в них за считанные секунды.

В Synthetaic утверждают, что их система может быть использована для анализа спутниковых изображений, чтобы находить любой объект на Земле (самолет, корабль, воздушный шар) и определять его нахождение в определенный отрезок времени. Это гораздо упростит обработку огромных наборов данных (видео, геопространственных данных, статических изображений или снимков с дронов), которые приходится обрабатывать людям.

Ранее Фокус рассказывал, что новые спутники обеспечат армию защищенной связью: за счет чего это получится сделать.