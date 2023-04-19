Китай обійшов США — тепер у сфері гіперзвукової зброї. На що пішли мільярди доларів

Американські політики розкритикували військових за розтрачені мільярди на гіперзвукову програму озброєння, яка не дала результату.

Related video

На зустрічі членів Палати представників відбулося засідання про успіхи програм розробки гіперзвукової зброї, на якому з'ясувалося, що Китай надто вирвався вперед у цьому питанні, а США ніяк не просунулися у цій галузі, повідомляє Military Times.

Представники Пентагону, які потрапили під перехресне опитування членів комісії, визнали, що Китай має гіперзвукові ракети, здатні вражати цілі за межами Японії та території США на Гуамі, де базуються американські сили. Також військові дали звіт про те, якою гіперзвуковою зброєю володіє КНР.

Гіперзвуковий китайський козир у рукаві

За даними американської розвідки, Китай у лютому провів випробування ракети DF-27, яка подолала відстань 2100 км всього за 12 хв. Також у КНР активно розробляються не лише гіперзвукові ракети, а й гіперзвукові літаки, хоча точних даних про це немає.

Це чергове нагадування про те, що, попри витрачені мільярди доларів і оборонний бюджет, що постійно зростає, США, як і раніше, відстають від Китаю в розробці ключових передових озброєнь, кажуть військові експерти.

Все це "викликає велике занепокоєння" у представників Пентагону, і у відомстві хочуть попросити в уряду ще більше грошей для якнайшвидшої розробки "американської відповіді на китайську гіперзагрозу".

DF-27 не перша гіперзвукова ракета, розроблена в Китаї Фото: Соцмережі

Куди йдуть мільярди доларів?

Звісно, у Палаті представників відразу зазначили, що військове відомство США і так витрачає величезні ресурси на гіперзвукові програми, які не дають жодних результатів. Члени комісії нагадали, що провалом завершилася робота над випробуванням гіперзвукової ракети ARRW.

Також члени комісії нагадали, що інші програми з гіперзвукової зброї, наприклад HACM або RDT&E, обійшлися американським платникам податків у кілька мільярдів доларів, а гідних результатів досі немає. Програми досі перебувають у стадії концептів чи попереднього тестування.

Республіканець з Флориди не уникнув можливості вколоти Пентагон, поставивши риторичне запитання: "Хто має бути більше покараний: молодий бовдур, який злив секретні документи в інтернет (натяк на Джека Тейшейру, — ред.) або генерали, адмірали й так звані експерти, які десятиліттями засідали перед цим комітетом та Сенатом, розповідаючи казки про гіперзвукову зброю, викачуючи мільярди доларів із бюджету?".

Він також поставив під сумнів доцільність будівництва американських авіаносців протягом останніх 30 років, які можуть ніколи не вступити в бій, тому що вони не в змозі захиститись від китайської гіперзвукової загрози.

Чим відповість Пентагон

Представники військового відомства виправдовувались тим, що програми гіперзвукової зброї пробуксовують, оскільки розробники та армія стикаються з технічними складнощами, затримками та недостатнім фінансуванням. Тому Пентагон планує збільшити бюджет на гіперзвукову зброю до $5 млрд у 2023 році.

Військові запевняють, що докладуть усіх зусиль, щоб якнайшвидше оснастити гіперзвуковою зброєю армію США за допомогою головних своїх підрядників: Lockheed Martin, Raytheon Technologies та Northrop Grumman.

Також буде посилено співпрацю з NASA, Міністерством енергетики та Агентством перспективних оборонних досліджень (DARPA).

Попри всі запевнення, військові так і не змогли навіть назвати приблизні терміни, коли гіперзвукова зброя стане частиною армії США.

Раніше Фокус писав, що у США створено перший історії надзвуковий дрон: навіщо йому знадобиться ракета.