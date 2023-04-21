Дрон RQ-170 Sentinel стежить за Кримом. Що відомо про "секретний" американський БПЛА

Згідно з даними, що отримали розголос, цей безпілотник "виконував завдання, пов'язані з національними цілями США, країн НАТО і партнерів".

Related video

У пресу просочилися документи Пентагону, в яких стверджується, що найтаємніший безпілотник США RQ-170 Sentinel провів дев'ять польотів над окупованим Росією Кримом. Фокус розкриває технічні характеристики дрону-невидимки.

Відомо, що RQ-170 Sentinel — БПЛА, розроблений Skunk Works (належить Lockheed) і що володіє технологією стелс. Дрон невидимий для радарів противника і, судячи з рідкісних фотографій в інтернеті та думки експертів, оснащений радаром із синтетичною апертурою, який розташований внизу — осьовою лінією БПЛА.

Безпілотник RQ-170 Sentinel виконаний у формфакторі крила, що літає. Розмах його крил досягає близько 20 м. Як привод використовується реактивний двигун, а повітрозабірники знаходяться у верхній частині фюзеляжу.

Управління дроном, ймовірно, може здійснюватися різними способами. Крім ручного керування за допомогою передачі даних на коротких хвилях, також можливий повністю автоматичний режим, в якому RQ-170, можливо, використовує інерційну систему навігації та GPS для контролю заданих основних точок маршруту.

За деякими даними, безпілотник Sentinel оснащений модульною системою і може мати корисне навантаження, залежно від покладеної на нього місії. Проте експерти звертають увагу на позначення "RQ", яке може вказувати на те, що БПЛА не оснащений боєприпасами, тому що армія США маркує ударні дрони "MQ", де "М" означає Multimission ("багатоцільовий").

Деякі джерела стверджують, що безпілотник використовується, перш за все, для розвідувальних місій на малих та середніх висотах із відносно високим оглядом повітряного простору.

RQ-170 оснащений модульною системою, і може мати корисне навантаження залежно від покладеної на нього місії. Фото: Соцмережі

Досі невідомо, яка саме модифікація RQ-170 Sentinel пролітала над Кримом, адже цей безпілотник залучався американською армією починаючи з 2005 року і брав участь в операціях в Ірані, Пакистані та Афганістані. До речі, Іран 2011 року зумів захопити цей безпілотник, який пролітав над його територіями та погодився повернути його США лише після "зворотного інжинірингу". Тобто тільки після того, як місцеві експерти дізнаються все, про його оснащення.

Втім, за 13 років, що минули з моменту цього інциденту, модифікація дрона напевно кардинально змінилася і покращилася, проте конкретних даних про це немає у вільному доступі.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ отримають техніку для полювання на дрони та їхніх операторів.