Витік Пентагону: стелс-безпілотник Sentinel виконував секретні польоти біля Криму

У опублікованих в мережі даних виявляється, що RQ-170 Sentinel виконав щонайменше 9 польотів, а дозвіл на його використання міг видавати особисто міністр оборони Ллойд Остін.

Related video

Американський стелс-безпілотник RQ-170 Sentinel, ймовірно, здійснив щонайменше 9 польотів для збору розвідданих про російські сили біля окупованого Криму та в інших районах Чорноморського регіону. Про це повідомляє The War Zone з посиланням на злиті в мережу даних Пентагону.

В опублікованому документі Пентагону містяться факти про діяльність США та НАТО для повітряної розвідки та спостереження. Звіт містить в собі дані вильотів в період з вересня 2022 року по лютий 2023 року. Зазначається, що вильоти робили безпілотники RQ-4 Global Hawk, RQ-9 Reaper, а також британський розвідувальний літак RC-135W, французькі винищувачі Mirage 2000 і натівський Global Hawk.

Цілі польотів не указуються, хоча по мапі видно, що маршрут пролягав біля окупованого Криму. Автори зазначають, що їм не вдалося незалежно перевірити автентичність документа, в якому згадується стелс-безпілотник Sentinel. Також не відомо, чи продовжує БПЛА і далі виконувати свої місії в Чорноморському регіоні.

Тестова конфігурація Sentinel, 2017 рік

"З міркувань політики та операційної безпеки ми не будемо коментувати оперативні деталі активів ISR. Однак звичайні польоти підтримують низку національних цілей США, країн НАТО та партнерів", — заявив речник Повітряних сил США в Європі у відповідь на запит прокоментувати документи.

У виданні додають, що RQ-170 є на озброєні лише двох підрозділів ВПС США: 30-ї та 44-ї розвідувальних ескадрилій з базою у Неваді. Звичайні розвідувальні літаки російським військовим легше помітити, а RQ-170 здатний збирати розвідувальні дані з меншою ймовірністю виявлення. Тому БПЛА може мати детальніші дані про розташування російських сил, їхні операційні процедури та інші дії. До кінця характеристики невідомі Sentinel, однак вважається, що на ньому можна встановлювати активний радар з електронним скануванням із синтетичною апертурою та індикатором рухомих цілей, засоби електронної розвідки та електрооптичні сенсори.

Ймовірно, дозвіл на використання RQ-170 Sentinel мав давати особисто міністр оборони США Ллойд Остін, бо в опублікованому документі не вказана траєкторія польоту тільки цього БПЛА разом з MQ-9. Замість цього в графі написано "SECFED Directed Standoff", що означає пряму вказівку міністра оборони.

Особливо цікавим використання Sentinel є те, що його використовували в обмеженій кількості конфліктів:

над Іраном на підтримку рейду, який призвів до смерті Усами бен Ладена в Пакистані;

навколо Корейського півострова;

в операціях над базою США в Гуамі.

Нагадаємо, 14 березня російські війська збили американський БПЛА над міжнародними водами Чорного моря.

13 квітня стало відомо з витоку Пентагону, що Су-27 намагався збити британський літак-розвідувач над Чорним морем. Ракета не спрацювала.