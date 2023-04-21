Утечка Пентагона: стелс-беспилотник Sentinel выполнял секретные полеты возле Крыма

В опубликованных в сети данных оказывается, что RQ-170 Sentinel выполнил не менее 9 полетов, а разрешение на его использование мог выдавать лично министр обороны Ллойд Остин.

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Американский стелс-беспилотник RQ-170 Sentinel, вероятно, совершил не менее 9 полетов для сбора разведданных о российских силах возле оккупированного Крыма и других районах Черноморского региона. Об этом сообщает The War Zone со ссылкой на слитые в сеть данных Пентагона.

В опубликованном документе Пентагона содержатся факты о деятельности США и НАТО по воздушной разведке и наблюдению. Отчет включает данные вылетов в период с сентября 2022 года по февраль 2023 года. Отмечается, что вылеты производили беспилотники RQ-4 Global Hawk, RQ-9 Reaper, а также британский разведывательный самолет RC-135W, французские истребители Mirage 2000 и натовский Global Hawk.

Цели полетов не указываются, хотя по карте видно, что маршрут пролегал у оккупированного Крыма. Авторы отмечают, что им не удалось независимо проверить подлинность документа, в котором упоминается стелс-беспилотник Sentinel. Также неизвестно, продолжает ли БПЛА и дальше выполнять свои миссии в Черноморском регионе.

Тестовая конфигурация Sentinel, 2017 год

"Из соображений политики и операционной безопасности мы не будем комментировать оперативные детали активов ISR. Однако обычные полеты поддерживают ряд национальных целей США, стран НАТО и партнеров", — заявил представитель Воздушных сил США в Европе в ответ на запрос прокомментировать документы.

В издании добавляют, что RQ-170 находится на вооружении только двух подразделений ВВС США: 30-й и 44-й разведывательных эскадрилий с базой в Неваде. Обычные разведывательные самолеты российским военным легче заметить, а RQ-170 способен собирать разведывательные данные с меньшей вероятностью обнаружения. Поэтому БПЛА может иметь более подробные данные о расположении российских сил, их операционных процедурах и других действиях. До конца характеристики неизвестны Sentinel, однако считается, что на нем можно устанавливать активный радар с электронным сканированием с синтетической апертурой и индикатором движущихся целей, электронной разведки и электрооптические сенсоры.

Вероятно, разрешение на использование RQ-170 Sentinel должен давать лично министр обороны США Ллойд Остин, потому что в опубликованном документе не указана траектория полета этого БПЛА вместе с MQ-9. Вместо этого в графе написано "SECFED Directed Standoff", что означает прямое указание министра обороны.

Особенно интересно использование Sentinel является то, что его использовали в ограниченном количестве конфликтов:

над Ираном в поддержку рейда, приведшего к смерти Усамы бин Ладена в Пакистане;

вокруг Корейского полуострова;

в операциях над базой США в Гуаме.

Напомним, 14 марта российские войска сбили американский БПЛА над международными водами Черного моря.

13 апреля стало известно из утечки Пентагона, что Су-27 пытался сбить британский самолет-разведчик над Черным морем. Ракета не сработала.