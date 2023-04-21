Дрон RQ-170 Sentinel следит за Крымом. Что известно о "секретном" американском БПЛА

Согласно получившим огласку данным, этот беспилотник "выполнял задания, связанные с национальными целями США, стран НАТО и партнеров".

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В прессу просочились документы Пентагона, в которых утверждается, что самый секретный беспилотник США — RQ-170 Sentinel — провел девять полетов над оккупированным Россией Крымом. Фокус раскрывает технические характеристики дрона-невидимки.

Известно, что RQ-170 Sentinel – БПЛА, разработанный Skunk Works (принадлежит Lockheed) и обладающий технологией стелс. Дрон невидим для радаров противника и, судя по редким фотографиям в интернете и мнению экспертов, оснащен радаром с синтетической апертурой, который расположен внизу — по осевой линии БПЛА.

Беспилотник RQ-170 Sentinel выполнен в форм-факторе летающее крыло. Размах его крыльев достигает около 20 м. В качестве привода используется реактивный двигатель, а воздухозаборники находятся в верхней части фюзеляжа.

Управление дроном, вероятно, может осуществляться разными способами. Помимо ручного управления посредством передачи данных на КВ, также возможен полностью автоматический режим, в котором RQ-170, возможно, использует инерциальную навигационную систему и GPS для контроля заданных основных точек маршрута.

По некоторым данным, беспилотник Sentinel оснащен модульной системой и может нести полезную нагрузку, в зависимости от возложенной на него миссии. Однако эксперты обращают внимание на обозначение "RQ", которое может указывать на то, что БПЛА не оснащен боеприпасами, потому как армия США маркирует ударные дроны "MQ", где "М" означает Multimission ("многоцелевой").

Некоторые источники утверждают, что беспилотник используется, прежде всего, для разведывательных миссий на малых и средних высотах с относительно высоким обзором воздушного пространства.

RQ-170 оснащен модульной системой, и может нести полезную нагрузку в зависимости от возложенной на него миссии. Фото: Соцсети

До сих пор неизвестно, какая именно модификация RQ-170 Sentinel пролетала над Крымом, ведь этот беспилотник задействуется американской армией начиная с 2005 года и участвовал в операциях в Иране, Пакистане, а так же Афганистане. Кстати, Иран в 2011 году сумел захватить этот беспилотник, пролетавший над его территорий и согласился вернуть его США только после "обратного инжениринга". То есть, только после того, как местные эксперты узнают все, об его устройстве.

Впрочем, за 13 прошедших лет с момента этого инцидента модификация дрона наверняка кардинально изменилась и улучшилась, однако конкретных данных об этом нет в свободном доступе.

Ранее Фокус писал, что ВСУ получат технику для охоты на дроны и их операторов.