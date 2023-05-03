Telegram, Signal, Threema. Треба вирішити, спецслужбі якої країни ви довіряєте більше, — експерт

Фахівці попереджають, що російські спецслужби можуть мати доступ до листування в Telegram. Фокус розбирався, як обрати інший месенджер і на що варто звернути увагу, якщо ви вирішили відмовитись від популярного застосунку.

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Російський програміст і бізнесмен Павло Дуров, який заснував популярний месенджер Telegram, ще 2014 року виїхав за межі РФ, купив громадянство на Карибських островах, а потім ще й отримав паспорт ОАЕ. Проте експерти вважають, що він продовжує співпрацювати з ФСБ.

На початку лютого цьогоріч американський журнал Wired опублікував статтю під назвою "До чату зайшов Кремль", де йдеться про ризики використання Telegram.

"Протягом останнього року численні дисиденти по всій Росії виявили, що їхні облікові записи Telegram нібито контролюються або скомпрометовані. Активність сотень користувачів Telegram була задіяна проти них у кримінальних справах", — пишуть журналісти.

Експерти радять не користуватись Telegram для пересилання важливої інформації

Ярослав Ажнюк, підприємець і засновник компанії Petcube, також зазначає у своїй колонці для "Української правди", що суспільству варто серйозно сприймати ризики використання месенджера і намагатись знайти йому альтернативу.

Сьогодні проблем з тим, щоб обрати інший додаток для спілкування, виникнути не повинно — цей ринок доволі широкий. Фокус розбирається, на що ж краще замінити Telegram.

Альтернатива Telegram: WhatsApp, Signal та Threema

Антон Мельник, радник міністра цифрової трансформації, в інтервʼю 24 Каналу, запропонував українцям користуватись трьома месенджерами: WhatsApp, Signal й Messenger від Facebook. До цього переліку експерти все частіше додають ще один — швейцарську Threema.

Антон Мельник радить українцям використовувати три месенджера: WhatsApp, Signal й Messenger від Facebook Фото: Facebook

Віталій Якушев, генеральний директор міжнародної консалтингової компанії з кібербезпеки 10Guards, своєю чергою у розмові з Фокусом наголошує, що використання будь-якого публічного месенджера не можна вважати повністю безпечним.

"Всі публічні месенджери у світі підпорядковуються правилам тієї країни, де розташовані сервери. І деякі країни вимагають встановлення серверів на своїй території спеціально для того, щоб контролювати ці компанії", — пояснює експерт.

Як мінімум, месенджери можуть надавати спецслужбам країн, де працюють їх сервери, метадані (службова інформація про інші дані. Наприклад — в який час було відправлене повідомлення, яке саме повідомлення було відправлене — текст, аудіофайл чи відео), як максимум — вміст самих повідомлень, коментує Якушев.

"Грубо кажучи, ви як користувач можете обрати, спецслужба якої країни може за вами умовно "шпигувати", або принаймні отримувати якусь інформацію щодо вашого листування", — говорить експерт.

За його словами, для цього достатньо подивитись на власників додатків:

WhatsApp . Власник — конгломерат Meta Platforms, Сполучені Штати. "Сервери знаходяться в США, це означає, що американські спецслужби мають доступ як мінімум до метаданих", — зазначає Якушев.

. Власник — конгломерат Meta Platforms, Сполучені Штати. "Сервери знаходяться в США, це означає, що американські спецслужби мають доступ як мінімум до метаданих", — зазначає Якушев. Messenger від Facebook. Власник — Meta Platforms, США, аналогічно з WhatsApp.

від Facebook. Власник — Meta Platforms, США, аналогічно з WhatsApp. Viber . Над запуском застосунку працювали американсько-ізраїльський розробник Тальмон Марко разом з ізраїльським програмістом російського походження Ігорем Магазінніком. 2014 року Viber купила японська компанія Rakuten. А наступного року стало відомо, що Viber розмістила свої сервери на території РФ. За словами Якушева, це також означає, що потенційно доступ до інформації можуть мати російські спецслужби.

. Над запуском застосунку працювали американсько-ізраїльський розробник Тальмон Марко разом з ізраїльським програмістом російського походження Ігорем Магазінніком. 2014 року Viber купила японська компанія Rakuten. А наступного року стало відомо, що Viber розмістила свої сервери на території РФ. За словами Якушева, це також означає, що потенційно доступ до інформації можуть мати російські спецслужби. Telegram . Засновник — колишній громадянин Росії Павло Дуров, потенційно може співпрацювати з російськими спецслужбами.

. Засновник — колишній громадянин Росії Павло Дуров, потенційно може співпрацювати з російськими спецслужбами. Signal . Американський месенджер, засновники — громадяни США Моксі Марлінспайк й Брайан Ектон.

. Американський месенджер, засновники — громадяни США Моксі Марлінспайк й Брайан Ектон. Threema . Проєкт розроблений швейцарською компанією Threema GmbH, сервери знаходяться у Швейцарії.

. Проєкт розроблений швейцарською компанією Threema GmbH, сервери знаходяться у Швейцарії. WeChat. Китайська платформа для обміну повідомленнями, повністю контролюється китайськими спецслужбами.

Віталій Якушев попереджає: жоден з публічних месенджерів не можна вважати повністю безпечним

Розберемо деякі з них детальніше.

Viber

Якщо говорити про альтернативу Telegram, то про Viber можна і не згадувати — цей застосунок більшість українців вже мають у своєму телефоні. Так історично склалось, що батьківські чати, групи мешканців ЖК та й родинні переписки міцно облаштувались саме в цьому месенджері. Проте робоче листування та й спілкування з друзями звідси майже пішли, то й не варто їх сюди повертати, бо ризики будуть ті ж самі, що й з Telegram.

Назар Токар, український програміст і блогер, весною минулого року писав у своєму Facebook: "Не координуйте дії й не пишіть важливу інформацію у Viber чи Telegram. Обидва ці месенджери російські та зберігають листування у РФ, де вас можна легко читати".

Користувачам слід обережніше ставитись до додатків, які вони закачують в телефони Фото: akket.com

Втім Офір Еял, генеральний директор Rakuten Viber, заперечив всі звинувачення в співпраці зі спецслужбами РФ: "Viber був створений чотирма ізраїльськими співзасновниками ще 2012 року й не має жодного зв’язку з будь-яким урядом. Чати та дзвінки в Rakuten Viber за замовчуванням захищені наскрізним шифруванням з 2016 року. Це означає, що ані треті особи, ані співробітники Viber не можуть перехопити та розшифрувати чати та дзвінки".

WhatsApp

Якийсь час, ще до широкого розповсюдження Telegram, здавалось, що саме WhatsApp стане головним конкурентом "Вайбера" в Україні. 2016 року розробники месенджера посилили захист і запровадили наскрізне шифрування.

Прихильність користувачів додатка суттєво знизилась 2021 року, коли WhatsApp оновив правила конфіденційності та умови надання послуг, сенс яких зводиться до єдиного — зголоситися на те, щоб месенджер надавав дані Facebook.

Джерело: statista.com. Кількість активних користувачів популярних додатків на січень 2023 року у світі (в млн)

Восени того ж року американська організація Property of the People оприлюднила документ ФБР від 7 січня 2021 року (наразі сам документ видалений, але його зміст переказує ряд ЗМІ). Там стверджувалось, що месенджер ділиться зі слідством метаданими користувачів. Інформація до ФБР про відправника та адресата може передаватися кожні 15 хвилин. Також Бюро з постановою суду чи ордером має можливість отримати дані про контакти з телефонних книг користувачів.

Речниця WhatsApp підтвердила цю інформацію виданню Rolling Stone, але наголосила, що фактичний вміст повідомлень недоступний для слідства.

Signal

Сервіс обміну повідомленнями Signal нерідко називають найбільш надійним і захищеним. Повідомлення зберігаються на пристрої та локально шифруються перед відправленням на сервер.

Порівняльна таблиця популярних месенджерів. Джерело: securemessagingapps.com

Проте в тому ж документі ФБР, де йдеться про WhatsApp, є інформація й про цей месенджер, пише Rolling Stone. Для правоохоронних органів США також доступна мінімальна кількість інформації про користувачів — Signal надає слідству дату та час реєстрації користувача й час останнього входу в мережу.

Також варто згадати, що в серпні 2022 року Signal повідомив про витік номерів телефонів і кодів підтвердження близько 1,9 тисячі користувачів через фішингову атаку на компанію Twilio, що верифікує телефонні номери.

При цьому Антон Мельник з Мінцифри радить використовувати саме цей месенджер тим українцям, хто спілкується з військовими або з людьми на окупованих територіях України".

"Обов’язково використовуйте Signal, якщо спілкуєтеся з рідними, які зараз на фронті, на війні, або залишилися десь в окупації", — говорить експерт.

Для спілкування з військовими в жодному разі не можна використовувати Telegram, краще обрати інший додаток

Threema

Threema розроблена у Швейцарії й запущена 2012 року.

В січні 2022 року стало відомо, що швейцарським військовим заборонили використовувати Telegram, WhatsApp й Signal. Натомість збройні сили Конфедерації можуть завантажити додаток Threema. Основною причиною обмеження стала безпека даних.

Як йдеться в статті Swiss Info, сервери Threema знаходяться у Швейцарії й не підпадають під дію законодавства в інших країнах, зокрема у США, де так званий CLOUD Act (чи "закон про хмари") зобов’язує американські технологічні фірми надавати дані на юридичний запит.

Threema — платний додаток. Завантаження через AppStore коштує $4,99

Одна з важливих переваг месенджера — він не просить вказувати номер телефону під час реєстрації.

Варто зазначити, що на відміну від більшості месенджерів Threema не безкоштовна, але заплатити треба тільки при реєстрації. Вартість в AppStore — $4,99.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 квітня, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав до регулювання роботи Telegram в Україні. За словами чиновника, представники месенджера поки не йдуть на контакт з його відомством, оскільки вони знаходяться поза зоною контролю і їм це нецікаво.