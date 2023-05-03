У ППО РФ великі проблеми, якщо нафтосховище та аеропорт змогли атакувати дрони ЗСУ

Український експерт вважає, що ППО та РЕБ Росії не є дієздатними.

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Поки український Генштаб ніяк не прокоментував атаки дронів по Кремлю, нафтобазі у Краснодарському краї та Брянському військовому аеродрому, але російськими ЗМІ вже ширяться гіпотези щодо того, яким чином українським дронам вдалося досягти своєї мети (якщо це дійсно були вони), не дивлячись на захист "найкращої у світі ППО".

За однією з версій телеграм-каналу Shot, в атаках брав участь "рій дронів". Місцеві експерти пояснили, що "рій дронів" – це тактика, за якої в одну групу збирають від п'яти і більше безпілотників для спільної атаки. РосЗМІ також додають, що Україна нібито "напихала дрони вибухівкою з металевими кульками".

Цікаво, що за даними російського видання Вєсті, українські дрони, які атакували "Таманнафтогаз", довелося збивати не за допомогою ППО, а простої стрілецької зброї.

Ще цікавіше, що якщо судити за картами сервісу Deepstatemap, які оперативно відображають ситуацію на фронті, то від найближчої доступної для запуску дронів точки, контрольованої Україною, до селища Хвиля Темрюцького району Краснодарського краю відстань становить 316 кілометрів.

Від контрольованої території України до нафтобази щонайменше 316 кілометрів. Фото: Скріншот

Проте це не вперше, коли наші дрони за допомогою тактики "рою БПЛА" атакують ворога і без втрат долають "найкращу ППО" росіян. Експерт Олександр Коваленко у своєму телеграм-каналі пише, що аеропорт у Брянській області, на якому за допомогою БПЛА було пошкоджено Ан-124, що нібито "не експлуатується", знаходиться від кордону з Україною на відстані 170 кілометрів.

За повідомленнями російської пропаганди, у нальоті брали участь п'ять українських БПЛА. Два з них вдалося збити зі стрілецької зброї, два поцілили, а один "загубився".

Коваленко зазначає, що найцікавіше в повідомленнях російських ЗМІ те, що п'ять дронів подолали 170 км у повітряному просторі Росії, насиченому ППО та досягли важливого об'єкта. І лише над самим об'єктом частину з них вдалося збити за допомогою не ЗРПК, ПЗРК чи ЗРК, а саме стрілецької зброї.

"Це зайвий доказ того, що російські системи ППО в умовах сучасної війни є абсолютно неефективними та безглуздими", — зазначає експерт. Він додає, що "повітряний простір РФ не просто усипаний білими плямами ППО, а радше за все, він сам є величезною білою плямою із вкрапленнями ППО.

Раніше Фокус докладніше повідомляв про результати пожежі на нафтобазі в Краснодарському краї РФ, яка ніби-то сталася унаслідок атаки українських дронів.