Готують до війни з Китаєм і РФ: дрон MQ-9 вперше злетів із шосе замість злітної смуги

Американські військові тренуються застосовувати літаки та безпілотники далеко від аеродромів, щоб розширити географію своїх операцій.

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Безпілотний літальний апарат Військово-повітряних сил США MQ-9 Reaper вперше застосували на звичайній дорозі замість злітно-посадкової смуги. Про це пише видання The Drive.

Армія США вже давно шукає способи, як зберегти перевагу в повітрі в тих випадках, коли немає доступу до аеродромів та підготовлених злітно-посадкових смуг, наприклад, під час конфлікту з умовно рівними супротивниками, такими як Росія чи Китай. З 30 квітня по 2 травня вона влаштувала навчання під назвою Agile Chariot на двох ділянках шосе в штаті Вайомінг, в яких задіяли MQ-9, транспорт спеціального призначення MC-130J Commando II, два штурмовики A-10C Thunderbolt II, два вертольоти спеціального призначення MH -6M Little Bird.

Американські військові повідомили, що операторам 2-ї ескадрильї спеціальних операцій, що входить до складу 919-го крила спеціальних операцій у Дьюк-Філд, Флорида, вдалося вперше в історії успішно посадити дрон MQ-9 на шосе так само, як і інші літаки. Військовий транспорт заправили, переозброїли та знову підняли в небо з дороги. Зворотний політ здійснила 65 ескадрилья з Херлберт-Філд, Флорида. Комбінація пілотованих літаків і дронів під час військових навчань роду також є новою, але The Drive вважає, що найближчим часом вони часто працюватимуть разом.

"Можливості, продемонстровані під час Agile Chariot, демонструють, як MQ-9 може запускатися та заправлятися у віддалених місцях, а також розширювати свою оперативну досяжність для захисту американських інтересів у всьому світі", — прокоментував підполковник Девід Пейн.

Підполковник Браян Фланіган додав, що однією з головних переваг Reaper є його універсальність, оскільки він може підтримувати розвідку, спостереження та рекогностування, а також безпосередньо завдавати ударів з повітря. А можливість злітати та сідати на шосе дозволить використовувати їх далеко від аеродромів.

Раніше армія США вивела 49 винищувачів та ударних БПЛА для демонстрації сили під назвою "Слонова прогулянка". Вона показала, що США готові задіяти велику кількість авіації у військових операціях.