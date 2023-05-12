Волонтер показав український дрон, який "не прилетів" по НПЗ Росії (відео)

Волонтери закупили майже 150 ударних БПЛА, щоби помститися окупантам, проте заперечують свою причетність до вибухів на російській території.

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Український телеведучий та волонтер Сергій Притула показав безпілотник, який може бути причетний до атаки на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Він опублікував фото та відео у Facebook.

Сергій Притула нагадав, що після російського ракетного обстрілу 10 жовтня разом із Сергієм Стерненком оголосив масштабний збір "на помсту" агресору. На зібрані гроші волонтерам вдалося придбати близько 150 дронів-камікадзе з різною дальністю польоту та можливостями. Він натякнув, що дрони застосовуються, проте "Благодійний фонд Сергія Притули" не визнає своєї причетності до ударів, це стосується також Ільського НПЗ.

"Звісно ж ми, традиційно, не маємо до цього випадку жодного стосунку! У нашому розпорядженні є кілька фото групи невстановлених осіб, яких ми не знаємо, особливо Толіка, які запускали БПЛА, дуже схожий на ті, які були придбані за кошти людей, які скидалися "на помсту", і які жодним чином не пов’язані з ударами по Ільському НПЗ", — написав Притула.

Група, яка, ймовірно, запустила БПЛА на Ільський НПЗ Фото: Facebook Дрон, який, ймовірно, атакував Ільський НПЗ Фото: Facebook

На знімках знято запуск невідомого БПЛА з нерухомим крилом. Люди з військовим спорядженням вночі встановили пускову катапульту та ноутбук посеред поля та відправили літальний апарат у небо.

У січні 2023 року Сергій Притула відзвітував, що під час збору "На помсту" українці пожертвували 352 млн грн. На ці гроші волонтери придбали 143 безпілотники з різними характеристиками:

50 — з дальністю 30 км і корисним навантаженням 3 кг;

50 — з дальністю 800 км та навантаженням 30 кг;

42 — з дальністю 200 км та навантаженням 8 кг;

1 — розвідувальний БПЛА "Валькірія".

"Бавівни буде багато, і буде вона на різних дистанціях. Розслаблятися окупантам не доведеться ні неподалік лінії фронту, ні в глибокому тилу, ні взагалі там де "бавовною" і не пахло… раніше", — написав тоді Сергій Притула.

4 травня з'явилася інформація, що чотири безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод у Росії. Внаслідок вибухів один резервуар спалахнув, а ще один був повністю знищений.

Наступного дня Ільський НПЗ у Краснодарському краї загорівся вдруге. За даними російських ЗМІ, його знову атакував "український безпілотник".