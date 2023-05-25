Картонні дрони SYPAQ прославилися на війні в Україні: ЗСУ отримали сотні БПЛА

Легкі безпілотники швидко збираються на полі бою та пролітають до 120 км. Військові навчилися застосовувати їх для виконання різних бойових завдань.

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Австралійська компанія SYPAQ поставила армії України картонні безпілотники Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS). Головний інженер підприємства Росс Осборн розповів подробиці виданню Janes на 16-й Міжнародній морській та аерокосмічній виставці LIMA 2023.

Він заявив, що SYPAQ продала Україні "сотні безпілотних літальних апаратів", але не розкрив точну кількість. За інформацією Janes, постачання Corvo української армії розпочалося у лютому-березні 2023 року.

Легкий дрон невеликих розмірів із корпусом з картону та гумок застосовується для виконання різних завдань. Самі виробники пропонують використовувати їх для доставлення вантажів, таких як солдатські пайки, розвідки з різними датчиками, ретрансляції сигналів і у якості приманки для противника.

Corvo PPDS розроблений компанією SYPAQ у Мельбурні в межах контракту з Центром інновацій у галузі оборони на суму $1,1 млн. Творці врахували вимоги українських військових та адаптували конструкцію літака для ведення розвідки, спостереження та розвідки. Corvo переміщається у розібраному вигляді, швидко збирається на полі бою, може пролетіти до 120 км та самостійно приземлитися.

За словами Аманди Голт, генерального директора Sypaq, застосування Corvo PPDS в Україні значно збільшило інтерес до безпілотника з боку військових та громадських організацій із різних куточків світу, особливо в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Оператори знайшли багато нових способів застосування літального апарату, які не передбачали розробники.

Раніше посол України в Австралії Василь Мірошниченко заявив, що українські військові застосовують дрони SYPAQ для "смертоносних" місій. А ось керівний директор компанії Девід Вісіно запевняє: безпілотники призначені для гуманітарних цілей, таких як доставлення медикаментів, харчових продуктів та води.

Нещодавно ЗСУ отримали військові дрони CW-40D з Перу. Китайсько-перуанська модель дозволяє вести розвідку завдяки передовій оптичній системі.