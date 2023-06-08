Перед підривом Каховської ГЕС окупанти заглушили зв'язок: підставили навіть своїх

Місцями сигнали пробиваються, що говорить про навмисне придушення, а не технічні ушкодження, запевняють у ОК "Південь".

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Росіяни глушили зв'язок в окупованій частині Херсонської області перед підривом греблі Каховської гідроелектростанції. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє "24 канал".

За її словами, зв'язок зник прямо перед самим вибухом, внаслідок чого багато підрозділів ЗС РФ виявилися затоплені — багатьом з них навіть не повідомили про можливу повінь. В результаті частина окупаційних військ втрачена або змушена сидіти на дахах в очікуванні допомоги.

Наталя Гуменюк каже, що зараз зв'язок у Херсонській області місцями з'являється, що говорить саме про придушення сигналів росіянами, а не про пошкодження обладнання. Ймовірно, згодом він відновиться, поки українські військові можуть передавати інформацію іншими каналами, а також збирати її за допомогою засобів аеророзвідки.

6 червня ОК "Південь" повідомило про підрив російськими військами греблі Каховської ГЕС у Херсонській області. Внаслідок цього почалося масштабне затоплення південного регіону.

У Херсонській облраді заявили про гуманітарну катастрофу через підрив Каховської ГЕС. За словами заступника голови Юрія Соболевського, окупанти провалили евакуацію населення із затоплених районів.

Писали також, як бійці ЗСУ дроном передали воду мешканцям затопленого міста Олешки. Після прориву дамби Каховської ГЕС мама з двома дітьми опинилися у пастці на горищі будинку та просили про допомогу, сподіваючись, що їх помітять оператори безпілотника.