Нейромережу створили соратники партії ЛДПР, які сподіваються, що проєкт "буде цікавий для молоді".

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На російському форумі ПМЕФ у Петербурзі представники партії ЛДПР показали нейромережу, в яку інтегровано висловлювання одіозного політика Володимира Жириновського, повідомляє News.ru. Однойменна нейромережа "Жириновський", за словами соратників покійного лідера партії, має "просвітницьку мету".

Залишається невідомим, на якій мовній моделі побудована нейромережа, але, напевно, це один з варіантів GPT. Судячи з презентації, розробники дуже поспішали до термінів проведення форуму, а тому нейромережа працює не зовсім гладко: хоча аватар Жириновського і виглядає інфернально, але на поставлені запитання він відповідає з великою затримкою, довго обмірковуючи кожне питання.

Звичайно, нічого революційного в нейромережі "Жириновський" немає — її може "зібрати" будь-який користувач, який знається на API мовних моделей. Сьогодні їх існує безліч, у тому числі є сайт Character.AI, на якому представлені мовні моделі різних історичних особистостей та героїв фільмів. Вони відповідають у контексті своїх персонажів, а будь-хто може створити свій чат-бот і натренувати його.

Чат-боти на основі характеру відомих людей вже давно не новинка і в ЛДПР просто винайшли велосипед Фото: Скриншот

Все, що зробили в ЛДПР – просто на масиві даних із виступів Жириновського натренували свого чат-бота та додали звуковий генератор голосу. Звичайно, віртуальний політик відповідає в стилі, який був властивий справжньому політику, але творці не обійшлися і без пропаганди, вклавши в уста аватара основні наративи сьогоднішньої Росії.

Наприклад, під час презентації на запитання ведучого "Що нам робити з Україною?" аватар спочилого лідера ЛДПР відповів, що: "Це болото зрадників та русофобів потрібно припинити годувати й повністю перекрити кордони, забувши про цю країну. Росія повинна турбуватися про своїх громадян, а не витрачати ресурси на Україну".

Нейросеть "Жириновський" відповідає на запитання аудиторії

Ця відповідь не надто підпадає під сьогоднішній порядок денний російських агресорів: адже дати Україні спокій і просто забути про нашу країну окупанти зовсім не хочуть. А тому творці чат-бота "підкрутили" правильні наративи. Аватар, немов за методичкою, відповідає, що "СВО має продовжуватися до досягнення поставлених Путіним цілей". "Ми не кинемо на свавілля російських людей", — додав "Жириновський".

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