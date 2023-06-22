На фронті не згодився: дрон із камерою розбився біля Центру Міненерго під Москвою

Безпілотний літальний апарат дуже схожий на квадрокоптер "Сибирячок-1", який розчарував російських військових жахливою якістю збирання.

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Невідомий безпілотник із камерою розбився поруч із Центром науково-технічної інформації Міністерства енергетики Росії в місті Люберці Московської області. Про це повідомило російське медіа Shot, опублікувавши кадри апарата.

За даними ЗМІ, увечері 21 червня місцеві жителі виявили досить великий квадрокоптер розміром 70 на 30 см із камерою і флеш-накопичувачем на вулиці за кілька метрів від установи Міненергетики. Судячи з кадрів із місця події, під час падіння у безпілотника зламалися гвинти та відвалився акумулятор.

Правоохоронці вилучили літальний апарат і уламки, щоб їх вивчили експерти. На дроні не знайшли жодних позначень, які б вказували на походження, однак за зовнішнім виглядом він як дві краплі води схожі на квадрокоптери "Сибирячок-1", які нещодавно почали видавати російським військовим на війні в Україні — такий самий чорний колір, розміри, матеріал і форма корпусу з круглою виїмкою зверху для антени.

10 червня російський пропагандист Роман Сапоньков показав фото "Сибірячків-1", які видали одному з підрозділів ЗС РФ. За словами військових, безпілотник подається як повністю вітчизняна збірка, однак на ділі складається з дешевих деталей із Китаю. Збирають такі БПЛА дуже погано: то камера перевернута, то гвинти встановлені з іншого боку, то мотори обертаються в протилежний бік.

Російський дрон "Сибирячок-1", відправлений в Україну Фото: Telegram

"В одному з підрозділів під час зльоту коптер упав на військовослужбовців і до м'яса порубав гвинтами. Камера вкрай низької якості, показує відео в 3 секунди з великою затримкою. У результаті в боях його не використовують", — поділився Сапоньков.

Комплектація дрона "Сибірячок-1" Фото: Telegram Камера дрона "Сибірячок-1"

Нещодавно в Росії похвалилися новим дроном "Патріот К30Т", який виявився китайським. "Вітчизняний" безпілотник, представлений на Петербурзькому економічному форумі, експерти впізнали як квадрокоптер EVO II Pro V3 від компанії Autel Robotics, його можна вільно купити на AliExpress.

У травні дрон із камерою виявили в центрі Москви біля Академії водного транспорту. Охоронець звернувся до співробітників поліції, які, зі свого боку, викликали вибухотехніків.