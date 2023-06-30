"Швидкий і брутальний: новий дрон "Маньячелло" пройшов бойове хрещення в Україні

Безпілотний бомбардувальник отримав пошкодження, але змусив росіян відступити та самостійно повернувся без участі оператора.

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Український безпілотник під назвою "Маньячелло" вперше показав себе в реальному бою з російською армією. Про результати у Facebook розповів волонтер Юрій Голик, один із розробників дрона.

Нещодавно команда переробила військовим дебютний робочий зразок квадрокоптера-бомбардувальника, який морські піхотинці застосували на передовій 23 червня. Того дня російські сили пішли на штурм, зайняли посадку і спробували в ній закріпитися, проте захисники України за допомогою нового БПЛА закидали окупантів бомбами — в результаті піхота супротивника зазнала великих втрат і відступила.

Під час виконання місії дрон отримали "поранення", проте зміг самостійно повернутися без участі оператора завдяки спеціальним модулям, передбаченим розробниками. За словами Юрія Голика, китайська рама не витримала навантаження, тому її замінять корпусом власного виробництва. Пошкоджений апарат відремонтують і знову відправлять бійцям ЗСУ разом з іншими "пташками" такої ж моделі.

Дрон "Маньячелло", пошкоджений під час бойового вильоту Фото: Facebook

"Нашому першому квадрокоптеру ми не давали назву. Морпіхи назвали його "Маньячелло", тому що він може діяти швидко і брутально", — зазначив Юрій Голик. — "Це не перший його бойовий виліт. Він носить бойову частину вагою 3,5 кг".

Боєприпаси для дрона-бомбардувальника "Маньячелло" Фото: Facebook

Раніше Юрій Голик розповів про технічні особливості нового українського дрона. Квадрокоптер типу FPV управляється за допомогою окулярів віртуальної реальності, призначений для роботи на відстані до 5 км від оператора. Він оснащений двома відеокамерами або тепловізором, добре захищений від засобів РЕБ. може скидати боєприпаси.

Пізніше команда Юрія Голика вирішила модифікувати свій БПЛА, замінивши корпус, двигуни та акумулятор. На думку розробників, українська модель зможе замінити популярні дрони з китайської лінійки Mavic від DJI.