"Потрібно терміново будувати "купол" навколо Москви": українські дрони налякали росіян

Постійні нальоти БПЛА ЗСУ слугують відволікаючим маневром для відтягування ППО РФ з України, вважає експерт Олексій Рогозін,

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Син колишнього глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна Олексій, який є керівником російської автономної некомерційної організації "Центр розвитку транспортних технологій", заявив у своєму Telegram-каналі, відреагувавши на сьогоднішню атаку українських дронів під Москвою. Він написав, що такими методами ЗСУ намагається відтягнути значні сили ППО з України ближче до Москви для захисту критичної інфраструктури країни-агресора.

На думку Олексія, сьогоднішня атака на урядовий аеропорт "Внуково" є дуже символічною, адже це ще й "база спеціального льотного загону "Россия"". Крім того, аеропорт обслуговує літаки Путіна та інших важливих російських чиновників.

Рогозін молодший вважає, що постійні нальоти українських безпілотників на Москву ставлять питання, чи буде захист подібних об'єктів надалі будуватися локально, чи навколо столиці має з'явиться новий контур суцільного захисту від малопомітних безпілотників — своєрідний "купол".

"Для цього потрібно залучити до роботи не тільки традиційні військові, а й нестандартні цивільні ресурси, включно зі створенням масової мережі датчиків і сенсорів, які працюють у радіо-, акустичному, оптичному та тепловізійних каналах", — написав син Рогозіна у своєму Telegram-каналі.

Боротьба з українськими дронами стала по-справжньому "народною справою", підбиває підсумок свого повідомлення Олексій.

Нагадаємо, сьогодні мер Москви Собянін заявив, що українські дрони атакували столицю РФ і найближче Підмосков'я. Два українських БПЛА збили під Москвою і ще два недалеко від аеропорту "Внуково". Надалі стало відомо, що один із БПЛА атакував військову частину в Підмосков'ї — удар було завдано по адміністративній будівлі. Авіарейси були терміново перенаправлені в інші аеропорти. За твердженням влади країни-окупанта ніхто не постраждав.

Від нашого Генштабу подробиць про моделі безпілотників не надходило, але експерти вже зазначають, що, можливо, атаку здійснили за допомогою дронів UJ-22 Аirborne. Саме вони могли з легкістю міг подолати 400 кілометрів від кордону з Україною до міста Кубинка, де, за деякими відомостями, було уражено військову частину.

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