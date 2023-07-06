Санкції Китаю не завадять виробництву чипів: чому провалилася стратегія Пекіна

Один з найбільших світових виробників TSMC запевняє, що не боїться нових обмежень, адже у них достатньо заготовок для випуску процесорів.

Related video

Тайванська компанія TSMC, найбільший у світі виробник мікросхем і процесорів, заявила, що не очікує прямого впливу на своє виробництво рішення Китаю обмежити експорт галію і германію, які необхідні для виробництва електроніки, інформує агентство Reuters. Компанія уважно стежить за ситуацією, але не бачить причин для занепокоєння.

"Після оцінки ситуації ми не очікуємо, що експортні обмеження на сировинні матеріали галію і германію матимуть прямий вплив на виробництво TSMC", — йдеться в повідомленні компанії у відповідь на запит агентства.

Нагадаємо, у понеділок Китай запровадив обмеження на експорт двох матеріалів (галію і германію), без яких неможливе виробництво сучасних чипів і мікросхем. Це стало відповіддю на санкції США та Нідерландів, які хочуть позбавити КНР можливості розвивати виробництво процесорів, а також розвивати нейромережі. США заборонить своїм компаніям постачати процесори для навчання штучного інтелекту, а Нідерланди не продаватимуть Пекіну літографічне обладнання для виробництва процесорів.

Утім, не тільки в TSMC не бачать проблем через санкції КНР. Аналітики так само вважають, що цей "удар у відповідь" Піднебесної не завдасть шкоди виробництву процесорів і мікросхем на Заході.

"Я думаю, що незабаром відбудуться переговори між двома сторонами, і якщо вони пройдуть добре, то багато обмежень можуть бути послаблені", — сказав Reuters аналітик Capital Securities Corp Ляо Цзянь-юй.

Тайванська компанія WIN Semiconductors, яка використовує галій для оптоелектронних пристроїв, повідомила журналістам, що лише "невелику кількість" підкладок на основі галію і германію закуповують у Китаї, а більша частина поставок надходить із Німеччини та Японії.

Утім, біржа вже реагує на "санкційну війну" — акції TSMC, зареєстровані в Тайбеї, сьогодні продовжили падіння до 2,9%. Цінні папери Visual Photonics Epitaxy, яка так само "не помітила великого ефекту від експортних обмежень Китаю", сьогодні опустилися на 3,5%. А ось акції китайських компаній з виробництва галію і галію навпаки підскочили на 10%.

Раніше Фокус писав, що в Росії "виділили мільярди" на виробництво чіпів. Незважаючи на всі зусилля це закінчиться крадіжкою і використанням обладнання з Китаю в обмін на території.