Один из крупнейших мировых производителей TSMC уверяет, что не боится новых ограничений, ведь у них достаточно заготовок для выпуска процессоров.

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Тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире производитель микросхем и процессоров, заявила, что не ожидает прямого влияния на свое производство решения Китая ограничить экспорт галлия и германия, которые необходимы для производства электроники, информирует агентство Reuters. Компания внимательно следит за ситуацией, но не видит причин для беспокойства.

"После оценки ситуации мы не ожидаем, что экспортные ограничения на сырьевые материалы галлия и германия окажут прямое влияние на производство TSMC", — говорится в сообщении компании в ответ на запрос агентства.

Напомним, в понедельник Китай ввел ограничения на экспорт двух материалов (галлия и германия) без которых невозможно производство современных чипов и микросхем. Это стало ответом на санкции США и Нидерландов, которые хотят лишить КНР возможности развивать производство процессоров, а также развивать нейросети. США запретит своим компаниям поставлять процессоры для обучения искусственного интеллекта, а Нидерланды не будут продавать Пекину литографическое оборудование для производства процессоров.

Впрочем, не только в TSMC не видят проблем из-за санкций КНР. Аналитики так же считают, что этот "ответный удар" Поднебесной не нанесет вреда производству процессоров и микросхем на Западе.

"Я думаю, что вскоре состоятся переговоры между двумя сторонами и если они пройдут хорошо, то многие ограничения могут быть ослаблены", — сказал Reuters аналитик Capital Securities Corp Ляо Цзянь-юй.

Тайваньская компания WIN Semiconductors, которая использует галлий для оптоэлектронных устройств, сообщила журналистам, что лишь "небольшое количество" подложек на основе галлия и германия закупается в Китае, а большая часть поставок поступает из Германии и Японии.

Впрочем, биржа уже реагирует на "санкционную войну" – акции TSMC, зарегистрированные в Тайбэе, сегодня продолжили падение до 2,9%. Ценные бумаги Visual Photonics Epitaxy, которая так же "не заметила большого эффекта от экспортных ограничений Китая", сегодня опустились на 3,5%. А вот акции китайских компаний по производству галлия и галлия наоборот подскочили на 10%.

Ранее Фокус писал, что в России "выделили миллиарды" на производство чипов. Несмотря на все усилия это закончится воровством и использованием оборудования из Китая в обмен на территории.