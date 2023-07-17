Росіяни активно закуповують: чому дрони Autel можуть замінити популярні DJI Mavic

Нова модель квадрокоптера EVO Max 4T отримала хороший захист від РЕБ і датчики, що дають змогу літати без GPS.

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Американська компанія Autel випустила нову версію дрона EVO Max 4T, який працює надійніше за популярні Mavic 3 від DJI. Український експерт зі зв'язку та радіоелектронної боротьби випробував його можливості, розповівши про результати тестів у Telegram.

Випробування дрона Autel EVO Max 4T

Система управління попередніх квадрокоптерів Autel були вразливі для засобів РЕБ, тому їх було небезпечно застосовувати на передовій. Нова ж версія Autel EVO Max 4T отримала технологію псевдовипадкової перебудови робочої частоти (ППРЧ), яка допомагає уникати впливу "глушилок". Зараз такі БПЛА активно купують росіяни.

Як зауважив Сергій Флеш, "стрибки" між частотами у Autel 4T добре впорядковані на відміну від Mavic 3E або Mavic 3Т. Розробники заявляють, що коптер управляється в частотних діапазонах 2400, 5800 і 900 МГц, але на ділі не перемикається на частоти нижче 2,4 ГГц.

У пульті управління виявилися 4 антени: дві всередині корпусу у вигляді наклейок на 2,4 і 5,8 ГГц, (по одній у вертикальній площині і горизонтальній площині) і дві зовнішніх. Як показав аналізатор частот, тільки зовнішня антена може працювати на 900 МГц, але дуже слабко.

"Завдяки ППРЧ і потужному пульту, новий Аутел відмінно тримає РЕБ. Не гірше за Mavic 3E і 3Т. Мені здалося, навіть трохи краще", — зазначив Сергій Флеш.

Перестроювання частот дрон Autel EVO Max 4T Фото: Telegram Перебудова частот дрона DJI Mavic Фото: Telegram

Крім захисту від РЕБ, експерт назвав й інші переваги новинки Autel перед Mavic. 4Т досить великий і потужний, повинен підіймати більше ваги, і його важче перевернути в повітрі. Квадрокоптер оснащений хорошою камерою зі 160-кратним зумом, хоча після 90-та крат зображення починає розмиватися. Ще в Autel немає аналога Aeroscope — обладнання, що дає змогу відстежувати безпілотники DJI на полі бою, тому військовим не доводиться шукати додаткові безпекові рішення.

"Висновок: цілком хороший дрон, треба ще перевірити по фронтах на ділі. Шкода, росіяни теж це все розуміють і його будуть застосовувати", — резюмував Сергій Флеш.

В іншому пості фахівець розповів про випробування Autel EVO Max 4T:

"Злетів я, і дрон бачить 36 супутників. Ну думаю зараз РЕБ Флешмобіля тобі покаже. Увімкнув 50 ват на частоти GPS і Глонасс і чекаю звичної реакції DJI, а ця скотиняка перейшла на діапазон L2, працюючи там на 16 супутниках".

Дрони Autel EVO Max 4T і DJI Mavic та Autel EVO Max 4T Фото: Telegram

Що відомо про Autel EVO Max 4Т

Компанія-розробник Autel вперше показала EVO Max 4Т у січні 2023 року на виставці CES2023 у Лас-Вегасі, а на ринку модель з'явилася навесні. Вона отримала корпус із захистом від води і пилу, можливість "гарячої" заміни акумулятора, навігацію без GPS завдяки датчикам та інші переваги, які корисні на полі бою.

Ще однією особливістю квадрокоптера стала інтелектуальна система, яка оцінює оточення і створює складні тривимірні траєкторії польоту в реальному часі, змушуючи ухилятися від перешкод. Завдяки складаній, стійкій до атмосферних впливів конструкції EVO Max 4T максимально портативний.

Характеристики Autel EVO Max 4Т

тепловізійна камера — 640x512, 16х цифровий зум;

широка камера — 50 МП, 1/1,28" CMOS;

зум-камера — 48 МП, 8K, 10х оптичний зум (максимум 160x);

дальності зв'язку — близько 20 км;

час польоту — до 42 хв;

обхід перешкод — на 720°;

максимальна швидкість — 22 м/с;

максимальна висота — 7 км;

стандарт захисту — IP43.

Раніше писали, DJI зняла з продажу популярні дрони Mavic 3. У зв'язку з цим командир роти ударних БПЛА ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр" закликав українців шукати альтернативи.