Втратив зв'язок: військовий безпілотник США впав у Польщі, що відомо

У Міноборони країни заявили про те, що безпілотний летальний апарат зазнав аварії під час тренувального польоту. Його вже передали американській стороні.

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У Польщі під час тренування розбився американський безпілотник. Про це повідомляє Reuters.

Військовий розвідувальний безпілотник розбився на південному заході Польщі. Його виявили в лісі неподалік від села Тшебен. Аварію безпілотника випадково побачив чоловік, який проходив повз. Він не зрозумів, який саме летальний апарат зазнав аварії, але однаково зателефонував до екстрених служб і розповів про те, що трапилося.

На місце інциденту прибули поліція та надзвичайники. Під час подальшого обстеження території з'ясувалося, що безпілотний літальний апарат нічого не пошкодив і під час його падіння не постраждали люди. Це при тому, що розмах крила БПЛА, що впав, був близько 8 метрів.

Редакція медіа зв'язалася з Міністерством оборони Польщі і попросила прокоментувати інцидент.

"Під час тренувального польоту американських солдатів зв'язок із безпілотником було втрачено, після чого він упав у лісовий масив", — написали журналістам у листі представники профільного міністерства.

У відомстві також додали, що БПЛА впав під час свого тренувального польоту. А сам дрон передали американській стороні.

Нагадаємо, 25 липня росЗМІ писали про те, що турецький бойовий дрон Bayraktar збили в Бєлгородській області. Дрон упав поруч з українським кордоном, проте ні МНС, ні губернатор регіону В'ячеслав Гладков ніяк не прокоментували падіння безпілотника.

Раніше ЗМІ писали про те, що окупанти знайшли загадковий дрон на Донбасі. Дрон, найімовірніше, впав на позиції ЗС РФ випадково під час грози. Крім того, у матеріалі ЗМІ є інформація про те, що російські окупанти мають справу з безпілотником Switchblade 600. Медіа зазначає, що саме для цього виду дронів характерні потовщена передня частина корпусу і система наведення, що переходить у тонкіший хвіст.