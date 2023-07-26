"Щодня наближають перемогу". Армію дронів України поповнили 1700 дронів: що відомо (відео)

За рік роботи "Армії дронів" уже 40 безпілотників пройшли технічну експертизу та отримали допуск до експлуатації. Для порівняння, ще у 2022 році таких дронів було тільки сім.

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"Армія дронів" відправила українським військовим на фронт 1700 коптерів-розвідників, які допомагатимуть артилеристам знищувати цілі. Про це розповів віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров у середу, 26 липня.

"Усі 1700 ударних і розвідувальних коптерів відправляються на фронт, щоб захищати життя українських бійців", — сказав Федоров.

Також для українських захисників до кінця року закуплять кілька тисяч дронів Mavic, які на фронті замінюють військовим "очі". Порівняно із закупівлями минулого року, кількість цих коптерів зросла в сотні разів.

Крім того, Федоров підбив підсумки роботи "Армії дронів", яка за рік пройшла шлях від проєкту UNITED 24 до самостійної державної програми для розвитку національного виробництва безпілотних летальних апаратів. Очільник профільного міністерства додав, що зараз в Україні усунуто практично всі перешкоди, які стояли на шляху у вітчизняних виробників дронів.

"Ухвалили революційну постанову про Fast track для безпілотників, створили спрощену процедуру допуску до експлуатації, спеціальні зони для навчання пілотів і випробування дронів", — деталізував Михайло Федоров.

Такі заходи, своєю чергою, дали змогу українським компаніям-виробникам БПЛА збільшити обсяг техніки, що випускається, в десятки, а то й у сотні разів. До слова, вже 40 безпілотників, до виготовлення яких причетна "Армія дронів", пройшли технічну експертизу і отримали допуск до експлуатації. Для порівняння, ще у 2022 році таких дронів було тільки сім.

Із 1700 дронів, які вже найближчими днями вирушать на фронт, виклали красномовний напис для окупантів Фото: Скрін відео

Федоров також перерахував цілі, яких за рік досягла "Армія дронів". Її творці:

повністю змінили доктрину ведення бою за допомогою БПЛА;

створили перші 11 ударних рот дронів у ЗСУ;

підготували 10 тисяч операторів;

забезпечили дронами кілька спецпідрозділів;

продовжують формувати перший у світі флот морських дронів.

"Армія дронів стала потужною державною програмою. За бюджетні кошти купують тисячі безпілотників, які щодня наближають перемогу", — резюмував очільник профільного міністерства.

Він також подякував усім українцям, які допомагають фінансово випускати і купувати для ЗСУ необхідні безпілотники.

Нагадаємо, дещо раніше Михайло Федоров розкрив, як посилять ЗСУ. Оператори БПЛА, окрім українських безпілотників, також отримають 53 пікапи, щоб перевозити важкі апарати та швидко змінювати позиції.

А 24 липня стало відомо, що " Армія дронів" за тиждень знищила 101 одиницю техніки РФ на мільйони доларів. За минулі сім днів завдяки роботі українських БПЛА ліквідовано 21 танк, 36 бойових броньованих машин, 18 опорних пунктів окупантів і багато іншого.