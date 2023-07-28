Ховають техніку і тиснуть РЕБом: військовий розповів, як Росія гальмує ЗСУ під Донецьком

Українські дрони тиждень майже не літали через погану погоду, а тепер активно виглядають нові укріплення та укриття ЗС РФ.

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Російські військові на донецькому напрямку використовують ландшафт і зруйновані будівлі, щоб замаскувати свою техніку від летальних безпілотних апаратів і артилерії Збройних сил України. Про це розповів боєць 59-ї ОМБр імені Якова Гандзюка Олександр Карпюк (більш відомий під псевдо Серж Марко).

"Якщо ми беремо Піски, то вони (окупанти, — ред.) досить мало переміщуються вдень і більше — вночі. Тут дуже все захищено РЕБом, тому не така велика кількість БПЛА може виконувати завдання на цій ділянці", — сказав Карпюк.

За його словами, ще надійніше російські військові захищають сам Донецьк.

"Донецьк — це російська скрєпа і вони його дуже добре захищають. Вони тут тримають дуже непогані резерви, і ППО і РЕБ тут просто постійно працюють", — пояснив військовий.

Він розповів, що останній тиждень йшли дощі та був сильний вітер, тож українські дрони практично не робили розвідувальні та бойові вильоти. Тому зараз головне завдання для безпілотників-розвідників облетіти контрольовані ворогом квадрати і передати зведення на планшет операторів. Так військові дізнаються, чи не побудував противник нових фортифікаційних укріплень і чи не перегнав свою техніку в безпечніше місце.

Карпюк каже, що окупанти практично не роблять жодних маневрів у світлий час доби. Вони чекають ночі й переганяють важку військову техніку в посадки, а також ховають її за руїнами будівель. Тому нашим військовим дуже важко її виявити, адже за майже десять років війни на цьому напрямку майже всі будови перетворилися на будівельне сміття, чим і користуються ЗС РФ. Однак у російських окупантів, які стоять на цьому напрямку, є і слабкі місця.

"ППО і РЕБ тут просто постійно працюють. Вони тиснуть навігацію, але дуже бояться HIMARS (високомобільний артилерійський ракетний комплекс, — ред.) і Excalibur (високоточний артилерійський снаряд калібром 155 мм, — ред.)", — розповів військовий журналістам.

Нагадаємо, на початку липня ЗСУ завдали удару по Макіївці та знищили склад БК. За даними Страткому ЗСУ, унаслідок точного пострілу було знищено військовий об'єкт ЗС РФ, а окупаційна адміністрація регіону заявила про пошкодження цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення.

А наприкінці травня HIMARS спалив роту танків РФ у Донецьку, які мали їхати на штурм Мар'їнки. Ворожу техніку розгледів із повітря розвідувальний безпілотний літальний апарат Poseidon, а вже згодом із ними впоралися американські РСЗВ, розповів Андрій Цаплієнко.