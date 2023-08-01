Hyundai вирішила схрестити дрони та авто: новий транспорт зможе потрапити будь-куди

На думку інженерів, і наземні, і повітряні транспортні засоби мають свої обмеження, а нова розробка їх усуне.

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Компанія Hyundai подала патентну заявку на унікальний концепт, що об'єднує наземний транспортний засіб з безпілотником для створення летючого автомобіля. Про це пише медіа CarBuzz.

За допомогою своєї нової розробки корейська компанія планує розв'язувати транспортну проблему. Адже вантажний безпілотний летальний апарат зможе доставляти автомобілі в ті регіони, де вони самі не зможуть проїхати по землі. У самій корпорації говорять про те, що мета створення такої двотранспортної системи — усунути обмеження наземних і повітряних транспортних засобів.

На думку Hyundai, і наземні, і повітряні транспортні засоби мають свої обмеження, і саме нова розробка допоможе їх вирішити. Представлена вона буде наземним автомобілем, який прикріплять до великого безпілотного летального апарату. Працюватимуть вони в симбіозі: дрон доставить авто бездоріжжям і через водні перешкоди на місце призначення, а машина своєю чергою відвезе важкий БПЛА на базу.

Таким чином величезний дрон зі своїм вантажем — автомобілем — зможе проробляти тривалі рейси, переносячи машину на відстань у кілька сотень кілометрів. При цьому безпілотнику не страшний "енергетичний голод", адже він використовуватиме альтернативні види палива (власне, як і сам автомобіль). Крім того, прикріплений до електроавтомобіля безпілотний летальний апарат виконуватиме для нього роль зарядної станції.

Автокомпанія запатентувала гібрид дрона і безпілотника для того, щоб вирішити транспортні проблеми

Нагадаємо, нещодавно Китай почав переробляти вантажні дрони на військові. Інженери модифікують безпілотники, щоб вони могли перевозити вантажі вагою до 40 кг зі швидкістю до 70 км/год.

Також на початку липня стало відомо, що перша у світі країна видала ліцензію для безпілотних автомобілів. В ОАЕ вирішили видати ліцензію WeRide після того, як було оголошено про розвиток безпілотного транспорту в країні. У Дубаї до 2030 року планують домогтися того, щоб 25% від усього транспорту в місті становили автономні авто.