"Успішна робота Буданова і ГУР": експерт пояснив, хто міг атакувати Москву дронами

На думку військового експерта Михайла Жирохова, Росія часто показує залишки збитих БПЛА, які просто фізично не можуть прилетіти з України.

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Російські війська відзвітували, що минулої ночі в Підмосков'ї було відбито чергову атаку нібито українських безпілотників. Військовий експерт Михайло Жирохов у коментарі Radio NV припустив, що росіяни стали імітувати атаки безпілотників на російську столицю.

"Час від часу я навіть думаю, що це їхня провокація, тому що такі, прямо скажемо, несерйозні збиті безпілотники показують росіяни, навіть попри те, що у нас напівсерійне виробництво", — заявив Жирохов.

За його словами, всі ці атаки БПЛА на Москву військового значення не мають, але постійно тримають у напрузі ППО і жителів російської столиці. Це так звані "тривожні атаки".

Так само, на думку Жирохова, атаки невеликих дронів, які фізично не можуть пролетіти таку велику відстань від кордону України до Москви, можуть бути роботою нашого ГУР.

"Ті залишки дронів, які показують росіяни час від часу, — це легкі безпілотники, які мають обмежену дальність польоту. Тому це або класна робота очільника ГУР Кирила Буданова і його команди, або це справді щось таке на рівні російських провокацій", — зазначив експерт.

Один із нібито українських дронів, збитих під Москвою Фото: Facebook

Безпілотники не вперше атакують столицю окупантів. У Росії заявили про нову атаку дронів на Москву, що сталася в ніч на 9 серпня. Російські ЗМІ оприлюднили відео з Одинцовського району Московської області, на якому чутно звук вибуху і видно яскравий спалах. Влада заявила про атаку щонайменше двох безпілотників, які збила ППО.

А в ніч на 1 серпня дрони завдали ударів по бізнес-центру "Москва-Сіті". Від удару одного з безпілотників постраждала вежа "IQ-кварталу". У будівлі "порушено скління на площі 150 кв. м", заявила місцева влада.

З'явилася інформація, що ці удари могли нашкодити виробництву бойових дронів у Росії. У пошкодженій вежі "Москва-Сіті", де розташований Мінпромторг РФ, який курирує виробництво російських розвідувально-ударних безпілотників "Форпост". Численні орендарі офісних приміщень почали залишати хмарочоси "Москва-Сіті" після атаки БПЛА. Місцева преса повідомляє, що з'явилися десятки оголошень про здачу та продаж комерційних приміщень у вежі "IQ-квартал".