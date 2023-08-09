"Успешная работа Буданова и ГУР": эксперт объяснил, кто мог атаковать Москву дронами

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, Россия часто показывает остатки сбитых БПЛА, которые просто физически не могут прилететь из Украины.

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Российские войска отчитались, что минувшей ночью в Подмосковье была отбита очередная атака якобы украинских беспилотников. Военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии Radio NV предположил, что россияне стали имитировать атаки беспилотников на российскую столицу.

"Время от времени я даже думаю, что это их провокация, потому что такие, прямо скажем, не серьезные сбитые беспилотники показывают россияне, даже несмотря на то, что у нас полусерийное производство", — заявил Жирохов.

По его словам, все эти атаки БПЛА на Москву военного значения не имеют, но постоянно держат в напряжении ПВО и жителей российской столицы. Это так называемые "беспокоящие атаки".

Так же, по мнению Жирохова, атаки небольших дронов, которые физически не могут пролететь такое большое расстояние от границы Украины до Москвы, могут быть работой нашего ГУР.

"Те остатки дронов, которые показывают россияне время от времени, — это легкие беспилотники, имеющие ограниченную дальность полета. Поэтому это либо классная работа главы ГУР Кирилла Буданова и его команды, либо это действительно что-то такое на уровне российских провокаций", — отметил эксперт.

Один из якобы украинских дронов, сбитых под Москвой Фото: Facebook

Беспилотники не в первый раз атакуют столицу оккупантов. В России заявили о новой атаке дронов на Москву, произошедшей в ночь на 9 августа. Российские СМИ обнародовали видео из Одинцовского района Московской области, на котором слышно звук взрыва и видно яркую вспышку. Власти заявили об атаке как минимум двух беспилотников, которые сбила ПВО.

А в ночь на 1 августа дроны нанесли удары по бизнес-центру "Москва-Сити". От удара одного из беспилотников пострадала башня "IQ-квартала". В здании "нарушено остекление на площади 150 кв. м", заявили местные власти.

Появилась информация, что эти удары могли навредить производству боевых дронов в России. В поврежденной башне "Москва-Сити", где расположен Минпромторг РФ, который курирует производство российских разведывательно-ударных беспилотников "Форпост". Многочисленные арендаторы офисных помещений начали покидать небоскребы "Москва-Сити" после атаки БПЛА. Местная пресса сообщает, что появились десятки объявлений о сдаче и продаже коммерческих помещений в башне "IQ-квартал".