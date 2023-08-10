"Від Броварів до Пекіна": українці показали далекобійний ударний дрон Jupiter за €189 000

За запевненням розробників, безпілотник можна застосовувати для розвідки, скидання бомб або як систему РЕБ.

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На київському форумі iForum 2023 українська команда розробників представила новий дрон Jupiter, повідомляють кореспонденти порталу Dev.ua, які поспілкувалися з інженерами. Це багатофункціональний безпілотник, який злітає і сідає з горизонтального положення (за принципом VTOL).

Один із членів команди розробників, Денис, розповів журналістам, що Jupiter є багатофункціональним дроном, який можна використовувати для різноманітних бойових завдань: розвідки, завдавання бомбових ударів або ж як використання в радіоелектронній боротьбі (РЕБ). Усе це завдяки модульності та вантажопідйомності апарата, яка становить 20 кілограмів. Сам безпілотник із вантажем може подолати понад 800 кілометрів.

За словами Дениса, на цей час існує чотири моделі цих дронів. На стенді була представлена найбільша модель вартістю 189 000 євро. Є дешевший варіант за 89 000 євро, а в базовій комплектації дрон можна придбати за 69 000 євро.

Jupiter уже проходить тести в "Армії дронів" і сертифікацію в Міноборони України Фото: Dev.ua

Уже зараз дрон Jupiter проходить сертифікацію в Міноборони України для того, щоб його офіційно якнайшвидше могли отримати українські герої на фронті. Так само тривають випробування безпілотника на спеціальних полігонах "Армії дронів". Утім, коштом волонтерської допомоги та пожертв українців дрони Jupiter уже служать нашим бійцям. Наприклад, нещодавно один із підрозділів на пожертви закупив 25 бортів Jupiter.

Компанія вже почала виробництво дронів у великих кількостях, і наразі інженери можуть збирати близько 100 БПЛА на місяць. Більше поки що не потрібно, стверджує Денис. Але якщо з'явиться попит, то компанія готова збільшити кількість складання безпілотників.

За словами Дениса, інженери вже працюють над черговою версією дрона Jupiter, яка матиме рекордну дальність польоту. Це буде не просто "пташка", а великий "літак". Подробиці Денис не розкриває, але каже, що дальність польоту нового безпілотника можна буде охарактеризувати, як "від Броварів до Пекіна".

Раніше Фокус розповідав, що на фронт вирушив прозорий український дрон SpyGun. Безпілотник призначений для глибинної розвідки в тилу противника і може працювати як в автоматичному, так і в керованому режимах.

А на думку західних експертів, перевагу у сфері розробки та застосування безпілотників зараз утримує Україна. Але розслаблятися не варто — окупанти надолужують згаяне.