Спадкоємець "Валькірії": українці показали у справі модернізований дрон Galka (відео)

Безпілотник нового покоління може літати понад дві години без підзарядки й не користуватися при цьому допомогою GPS.

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Українські виробники модернізували дрон "Валькірія", назвавши оновлений безпілотний літальний апарат Galka. Про це йдеться в сюжеті "Суспільного".

Дрон-розвідник і коригувальник Galka — це покращений варіант "Валькірії". Дрон може перебувати в повітрі понад 2,5 години. Дистанція по зв'язку у такого безпілотника становить у середньому 45 кілометрів.

Galka може летіти понад дві години без підзарядки, має онлайн-відеотрансляцію, управління камерою за допомогою Gimbal, інший польотний контролер і батареї, програму управління QGroundControl замість Mission Planner, можливості польоту без GPS, бортовий комп'ютер Raspberry Pi і багато іншого.

Співзасновник компанії "Бойові птахи України" Дмитро Ковальчук розповів журналістам, що деталі для Galka закуповують у Німеччині, Польщі та Китаї. У планах виробників використовуватися все більше компонентів українського виробництва, щоб випуск нових дронів був безперебійним. У цьому Ковальчук відзначає прогрес. За його словами, якщо раніше в команді було семеро працівників, вони виробляли три дрони на місяць, то за рік вдалося збільшити виробництво в 40 разів.

Нагадаємо, конструктори з Житомирської області створили новий коптер-бомбер Fury, якому безпечна система радіоелектронної боротьби противника. Конструктори з Житомирської області створили новий коптер-бомбер Fury, якому безпечна система радіоелектронної боротьби противника

Наприкінці травня 2023 року стало відомо, що українські розробники працюють над новими моделями дронів: Galka, Soika, Pugach, Zozulya, Ogar. На відміну від попередника, Galka передає відео в реальному часі, може повертати камеру, може літати без GPS, використовує інший контролер і програму QGroundControl замість Mission Planner.