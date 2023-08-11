Наследник "Валькирии": украинцы показали в деле модернизированный дрон Galka (видео)

Беспилотник нового поколения может летать более двух часов без подзарядки и не пользоваться при этом помощью GPS.

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Украинские производители модернизировали дрон "Валькирия", назвав обновленный беспилотный летательный аппарат Galka. Об этом идет речь в сюжете "Суспильного".

Дрон-разведчик и корректировщик Galka — это улучшенный вариант "Валькирии". Дрон может находиться в воздухе более 2,5 часа. Дистанция по связи у такого беспилотника составляет в среднем 45 километров.

Galka может лететь более двух часов без подзарядки, имеет онлайн-видеотрансляцию, управление камерой с помощью Gimbal, другой полетный контроллер и батареи, программу управления QGroundControl вместо Mission Planner, возможности полета без GPS, бортовой компьютер Raspberry Pi и многое другое.

Сооснователь компании "Боевые птицы Украины" Дмитрий Ковальчук рассказал журналистам, что детали для Galka закупают в Германии, Польше и Китае. В планах производителей использоваться все больше компонентов украинского производства, чтобы выпуск новых дронов был бесперебойным. В этом Ковальчук отмечает прогресс. По его словам, если раньше команде было семь работников, они производили три дрона в месяц, то за год удалось увеличить производство в 40 раз.

Напомним, конструкторы с Житомирской области создали новый коптер-бомбер Fury, которому неопасна система радиоэлектронной борьбы противника. Конструкторы с Житомирской области создали новый коптер-бомбер Fury, которому неопасна система радиоэлектронной борьбы противника

В конце мая 2023 года стало известно, что украинские разработчики работают над новыми моделями дронов: Galka, Soika, Pugach, Zozulya, Ogar. В отличие от предшественника, Galka передает видео в реальном времени, может поворачивать камеру, может летать без GPS, использует другой контроллер и программу QGroundControl вместо Mission Planner.