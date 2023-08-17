565 км без підзарядки: створено дешеві та надємні батареї для електромобілів

Стартап з Мічигану заявляє, що його акумулятор ONE Aries II не містить дорогих нікелю і кобальту.

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Компанія Next Energy зі США оголосила про створення нового блоку батарей для електромобілів, які набагато дешевші за всі інші, що існують сьогодні, повідомляє Reuters. За заявою представників стартапу, батарейний блок ONE Aries II здатний забезпечити запас ходу в 565 км без підзарядки та не містить дорогих матеріалів, таких як нікель і кобальт.

В елементах ONE Aries II використовуються катоди, виготовлені з фосфату літію-заліза. Такі комірки дешевші, безпечніші та екологічніші, ніж ті, в яких використовуються нікель-кобальт-марганцеві (NCM) катоди, але зазвичай вони забезпечують набагато менший запас ходу.

Блоки ONE Aries II для електромобілів почнуть випускати наступного року Фото: Our Next Energy Inc.

Батарейні блоки Aries II планується запустити в пілотне виробництво наприкінці наступного року на новому заводі ONE в містечку Ван Бюрен на південному сході Мічигану. За словами генерального директора Next Energy Муджиба Іджаза, подвійний акумуляторний блок Gemini на основі нових батарей збільшить запас ходу електромобіля майже до 1000 кілометрів. Виробництво спарених блоків батарей планується запустити за кілька років.

Акумуляторний блок Gemini об'єднує осередки LFP (фосфату літію-заліза), аналогічні тим, що використовуються в блоках Aries II, з осередками з вищою енергією, які діють як розширювач діапазону в міру виснаження заряду. В елементах розширення діапазону використовуються катоди без кобальту і на 75% менше нікелю, а також літій-металеві аноди без графіту. За словами генерального директора, цільова вартість для Gemini становить $50 за кіловат-годину на один осередок і менш як $100 доларів за кіловат-годину на рівні повного пакета акумулятора.

Раніше Фокус розповідав, що вчені навчилися ефективніше переміщати іони літію. На думку дослідників, це справжній прорив у способах зберігання енергії та значний прогрес у швидкісній зарядці акумуляторів.

Їхні колеги, дослідники Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі зробили новаторське відкриття, яке може підвищити безпеку та ефективність літій-металевих батарей. Вони навчилися робити надійні літій-металеві батареї.