Не боїться РЕБ і навіть куль: як ЗСУ використовують на фронті дрон "Великий Бандерик"

Вітчизняний октокоптер стійкий до перешкод, які створює противник, а також може літати в будь-яку погоду.

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Український октокоптер "Великий Бандерик" уже чотири місяці успішно застосовується військовими на фронті. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України від 28 серпня.

"Великий Бандерик" був допущений до використання в зоні бойових дій у квітні 2023 року, його розробники з лабараторії "Дронарня" отримали дозвіл за один місяць завдяки прискореній процедурі. Упродовж чотирьох місяців вітчизняний октакоптер під час випробувань показав чудовий результат — він успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер і роботу будь-якого обладнання для радіоелектронної боротьби, яке було на полігоні.

Дрон Великий Бандерик і наземна станція Фото: Міноборони України

Дрон "Великий Бандерик" обладнаний мультифункціональною системою скидання, яка дає змогу обирати тип боєприпасу окремо. Але найважливіше — це універсальна наземна станція, яка дає змогу керувати цим типом БПЛА та іншими типами дронів на фронті. До наземної станції "Дронарні" підключається мережеве з'єднання, і тоді дроном можна керувати з будь-якої точки світу.

Керівник компанії-виробника свого часу розповів журналістам унікальний випадок, який стався з дроном у зоні бойових дій. За його словами, навіть коли в одному з моторів застрягла ворожа куля, безпілотник пролетів 7 кілометрів. А під час польових випробувань у лютому 2023 року "Великий Бандерик" був єдиним із шести дронів, який подолав систему РЕБ. Дрон полетів навіть попри те, що йому заважали пориви вітру в 10 метрів за секунду.

Технічні характеристик дрона "Великий Бандерик"

кількість моторів — 8 шт;

корисне навантаження — до 31,5 кг;

мультифункціональна система скидання забезпечує точну доставку різних типів боєприпасів;

тип управління — віддалене, з будь-якої точки світу за наявності універсальної наземної станції.

Такий вигляд має дрон "Великий Бандерик", який ЗСУ успішно застосовують на фронті вже 4 місяці Фото: Міноборони України

Зазначимо, в середині липня дрон Бандерик-К розніс УРАЛ росіян із боєприпасами. Безпілотник "Бандерик-К" важить лише 2 кг, але може літати на 8 км і знищувати неброньовані цілі.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2023 року в Києві створили дрони "Великий Бандерик", що винищують росіян бомбами. Ударні дрони піднімають по 4 боєприпаси загальною вагою до 8 кг і долають відстань 8 км. ЗСУ ефективно застосовували їх під Херсоном і на інших напрямках.