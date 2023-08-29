"Літаюча свиноматка": як РФ зможе застосовувати нові дрони-авіаносці в бою (відео)

Безпілотник літакового типу буде для двох квадрокоптерів-камікадзе одночасно носієм і ретранслятором зв'язку, обіцяють розробники.

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У Росії представили безпілотний літальний апарат "Адмірал-Авіаносець", який також назвали "свиноматкою". Український військовослужбовець і експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом "Флеш", оцінив нову технологію на своїй сторінці у Facebook.

Адмірал-Свиноматка: що відомо про комплекс

Свою розробку росіяни презентували на Другому всеросійському зльоті операторів бойових квадрокоптерів "Дронніца", що відбувся у Великому Новгороді з 25 до 27 серпня та був присвячений темі БПЛА, а також їхньому бойовому застосуванню. Інформація про незвичайний безпілотник з'явилася в російському Telegram-каналі, присвяченому FPV-технологіям, де його охрестили "Свиноматкою".

Комплекс складається з безпілотника літакового типу з системою вертикального зльоту і посадки, а також двох ударних квадрокоптерів. Перший безпілотний літальний апарат має в передній частині мотор із двома лопатями, а також дві пари крил, одна з яких розташована в задній частині фюзеляжу. Він також виконує роль ретранслятора для маленьких дронів-камікадзе.

БПЛА-літак є носієм для двох квадрокоптерів типу FPV (First Person View), кожен з них несе корисне навантаження у вигляді боєприпасу. У повітрі квадрокоптери відокремлюються від головного БПЛА і, керовані оператором, спрямовуються вниз для того, щоб скинути боєприпаси на ціль. Розробники зазначили, що незабаром спробують зробити з квадрокоптера з рамою діагоналлю 13 дюймів ще одну "свиноматку", яка буде скидати "камікадзе" з 7,5-дюймовою рамою.

Реакція українських експертів

Своєю чергою український військовий і фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" розкритикував розробку росіян, вказавши на її слабкі моменти.

"Цікаво, у чому вони бачать актуальність і реалізацію ідеї? Залетіти високо і вглиб на 50 км у тил і там, застосовуючи крило, як ретранслятор, атакувати, щось двома FPV вниз? Ну, можливо", — написав він.

Зі свого боку співробітник "Укроборонпрому" Олег Болдирєв (Мартін Брест) розповів про те, що подібну концепцію з дронами рік тому також хотіли реалізувати в Україні.

"Цю концепцію я чув від наших близько року тому. Не знаю, чи реалізували хлопці цей проєкт. Не знаю, наскільки це правильно, але мені здається, що зв'язка з декількох різних БПЛА важка, складна в навчанні, управлінні й у логістиці", — написав він.

Нещодавно писали про те, що армія РФ збирається запускати безпілотники з дрононосця "Адмирал". Як заявив представник компанії-розробника "Спецзахист зв'язку", незабаром після презентації систему планують передати російській армії для застосування в бойових діях на території України. "Адмірал-Авіаносець" нібито може нести вантаж до 8 кг у вигляді дронів-камікадзе, летіти до трьох годин, розганятися до 150 км/год і патрулювати територію в 20 квадратних кілометрів. При цьому дальність дії FPV-дронів становить близько 4-5 кілометрів.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що в РФ створили дрон-"вулик", що запускає маленькі БПЛА. Автономна платформа оснащена штучним інтелектом і стартовими майданчиками для безпілотників, що виконують роль робочих "бджіл".