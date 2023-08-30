Закидати росіян БПЛА не вийде: стало відомо, скільки дронів втрачають ЗСУ (відео)

За оцінками Королівського інституту об'єднаних служб, ЗСУ втрачають близько 10 тисяч безпілотників на місяць. Це, за словами голови Держслужби спецзв'язку, від 40 до 50 дронів на день.

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Українські військові щодня на полі бойових дій безповоротно втрачають до 50 коптерів і професійних безпілотників. Такі цифри озвучив голова Держслужби спецзв'язку Юрій Щиголь в ефірі національного телемарафону у вівторок, 29 серпня.

За його словами, за добу Сили оборони втрачають 40-45 різних дронів, і стабільно заповнювати подібні втрати техніки неможливо, оскільки стільки не виробляють ні в Україні, ні у світі.

"Якщо говорити про розвідувальні дрони, то в середньому за добу наші Сили безпеки й оборони втрачають 40-45 дронів. Це і простіші Mavic, Matrice, і великі професійні дрони українського та іноземного виробництва", — сказав Щиголь.

Він уточнив, що "закидати росіян безпілотниками" у бійців Збройних сил України точно не вийде, тому в питанні БПЛА потрібно шукати інші шляхи вирішення завдання.

"Ми розуміємо, що ворог досить сильний, і просто там закидати його "мавіками" на полі бою не вийде. Потрібно розробити технологію, яка дасть змогу обійти засоби радіоелектронної боротьби, провести ефективну розвідку, знайти слабкі місця, знищити їхню живу силу і техніку", — сказав Щиголь.

Скільки дронів втрачає Україна у війні з РФ: думка світових експертів

За оцінками Королівського інституту об'єднаних служб, ЗСУ втрачають близько 10 тисяч безпілотників на місяць. На думку експертів, Росія просунулася в розробці та застосуванні засобів РЕБ. Через це за оцінками британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), у травні Україна втратила 10 тисяч безпілотників на місяць (це означає, що на день ЗСУ втрачали по 300 безпілотників).

Нагадаємо, на початку серпня зарубіжні ЗМІ писали про те, що Росія просунулася в технологіях РЕБ. Під час війни росіяни активно вчаться боротися з чужими БПЛА і нарощують виробництво власних.

Крім того, Forbes навіть писав про те, що ЗСУ втрачають менше дронів і навчилися успішно протистояти РЕБ окупантів. Після того як за даними аналітиків RUSI Україна втратила 90% цивільних БПЛА ситуація значно покращилася, завдяки винахідливості бійців ЗСУ.