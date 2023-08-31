"Додасть клопоту окупантам": ЗСУ показали в ділі "всевидючий" дрон "Фурія" (відео)

Крейсерська швидкість безпілотника становить 65 км/год, а маршрут можна змінити вже під час польоту.

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Українські військові показали, як під час контрнаступу працюють із вітчизняним безпілотником "Фурія". Відео було опубліковано в Telegram-каналі Сил оборони півдня України в четвер, 31 серпня.

Український дрон призначений для проведення якісної тактичної розвідки та коригування вогню артилерії. Особливістю дрона є тривалий час польоту та великий радіус дії. Це дає змогу виконувати завдання на тактичній глибині в 50 км.

Злітає він за допомогою катапульти та може перебувати в польоті до трьох годин. Крейсерська швидкість безпілотника — 65 км/год, а маршрут можна змінити вже під час польоту. Приземляється "Фурія" за допомогою парашута або по-льотному. Щоб розгорнути дрон із транспортного положення, знадобиться всього 15 хвилин.

Що відомо про безпілотник "Фурія"

Українські аеророзвідники все частіше використовують для виконання бойових завдань вітчизняний безпілотний летальний апарат "Фурія". Вони цінують дрон за тривалий час роботи в польоті, а також за радіус дії, адже безпілотний летальний апарат здатний завдавати шкоди противнику в 50-кілометровій зоні.

Крім того, військові кажуть, що з "Фурією" зручно працювати в степовій зоні — саме там, де зараз бійці ЗСУ намагаються відтіснити російських окупантів до кордонів.

Технічні характеристики БПЛА "Фурія"

злітна маса - 5,5 кг;

5,5 кг; робочий радіус — понад 50 км;

дальність польоту — до 200 км;

електроживлення — два Li-ion акумулятори 42000 мАг;

час польоту — до 3 годин;

максимальна швидкість — 130 км/год.

Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що в Україні запускають виробництво ударних дронів STING. Безпілотник здатний розвинути швидкість до 80 км/год і підняти в небо бойове навантаження, вагою до 3-х кілограмів.

Безпілотник "Фурію" презентували наприкінці липня 2015 року. Тоді ДК "Укроборонпром" ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" презентував низку безпілотників українського виробництва, серед яких був і вітчизняний сучасний безпілотник "Фурія", що зібрав навколо себе найбільшу кількість зацікавлених відвідувачів.