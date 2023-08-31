Розірвав вежу на шматки: FPV-дрон знищив російський танк Т-90 за $3 млн (відео)

Оператори ЗСУ завдали удару бюджетним безпілотником за 500 доларів по новітній бойовій машині РФ і успішно вивели її з ладу.

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Аеророзвідники і протитанкісти 3-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького виявили російський танк Т-90 і "відпрацювали" по броньованій техніці FPV-дроном. Відповідне відео опублікували на сторінці бригади у Facebook у четвер, 31 серпня.

На перших відеокадрах глядачам показують сам танк, який "причаївся" на пересіченій місцевості. До броньованої техніки противника оператор висилає FPV-дрон. Він вражає танк противника у вежу, після чого танк огортає білий дим. Кількома секундами пізніше всередині танка відбувається ще один вибух.

Дрон-розвідник, який працював весь цей час у парі з безпілотником-камікадзе, показує, як зруйнований Т-90 охоплює полум'я. Військові підкреслили, що недорогий FPV-безпілотник укотре допоміг їм розправитися з технікою ЗС РФ, що коштує $3 млн.

Зазначимо, що за даними нідерландського сайту дослідження військових дій Oryx, Росія вже втратила на війні в Україні 33 танки Т-90М. Загалом же армія окупантів перед початком вторгнення налічувала близько сотні таких танків.

Кількома днями раніше два танки РФ були вражені FPV-дронами, які запустили українські захисники. Пілоти групи "Асгард" підрозділу "Очі" 120-ї окремої бригади територіальної оборони зуміли зафіксувати ворожу бронетехніку. Поразку вони назвали критичною.

Нагадаємо, 21 серпня ЗСУ застосували FPV-дрони і знищили два танки Т-72 росіян. Зброя собівартістю 100 тисяч гривень зуміла знищити важку техніку російських окупантів, яка коштує кілька мільйонів.