Буде більше дронів для ЗСУ: "Антонов" запускає новий центр безпілотників, — ЗМІ

Потужності "Антонова" допоможуть розробникам створювати нові літальні апарати, щоб знизити залежність українців від закордонних БПЛА.

Related video

Державне підприємство "Антонов" відкриває центр виготовлення безпілотників, який допоможе українській армії. Про це йдеться в матеріалі Reuters, який було опубліковано у вівторок, 12 вересня.

Журналісти медіа побували на закритій презентації "Укроборонпрому", під час якої й отримали відповідну інформацію. Також на правах анонімності вони поспілкувалися з респондентом, який ознайомлений з подальшими планами концерну "Антонов".

За його словами, виробництво дронів тепер може підтримати застарілі радянські аерокосмічні компанії, такі як "Антонов", які втратили великого клієнта в Росії та зазнали значних збитків від російських атак. Крім того, новий центр безпілотних літальних апаратів тепер може краще задовольняти військові потреби України та дати інженерам "Антонова" більше роботи. Також він пропонує послуги, що включають експериментальні аеродинамічні дослідження, створення повнофункціональних тренажерів для навчання операторів безпілотних літальних апаратів і розробку стандартів компонентів.

Зазначимо, що в рамках "Укроборонпрому" вітчизняний концерн "Антонов" у минулому вже проєктував і виробляв безпілотники, зокрема й модель БПЛА "Горлиця". Однак до війни пріоритетом підприємства були вантажні літаки.

Важливо

Компанія Baykar хоче виробляти в Україні безпілотні винищувачі Bayraktar Kizilelma

Яка ситуація з безпілотниками в Україні зараз

Reuters зазначає, що Україна в основному залежала від іноземних БПЛА після того, як Росія почала вторгнення 24 лютого 2022 року, але станом на зараз здатна виробляти значну кількість різних типів дронів завдяки інтенсивній підтримці нових виробників.

Співвідношення вітчизняних і закордонних безпілотників в арсеналі України оцінити складно через велику кількість використовуваних систем, їхнє різке виснаження і секретність воєнного часу. Згідно з нещодавніми заявами високопоставлених чиновників, в Україні є близько 200 виробників дронів, а її збройні сили підписали контракти на постачання 30 нових моделей дронів вітчизняного виробництва. Однак більшість із них — це стартапи, засновані після вторгнення, які діють у невеликих масштабах, часто не мають виробничих потужностей і галузевої підтримки, необхідних для того, щоб стати значущими гравцями на ринку БПЛА.

Нагадаємо, на початку серпня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про те, що Україна після війни стане лідером з виробництва БПЛА. За словами очільника Мінцифри, досвід, який Україна отримує під час війни, унікальний з погляду постійного вдосконалення технологій, процесу досліджень, розробок і масштабування виробництва.

Про те, що в майбутньому українські безпілотники стануть одними з найкращих у світі та згодом не поступатимуться навіть ізраїльським, заявляв секретар РНБО Олексій Данілов. Серед головних переваг українських БПЛА він називав тісний зв'язок військових із розробниками, завдяки чому вони мають змогу сигналізувати про кожну проблему, яка виникає в процесі експлуатації техніки.