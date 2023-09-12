"Комета" вже не рятує: ЗСУ "пробили" нову систему захисту дронів Shahed, — Генштаб

Українські війська поки що можуть пригнічувати російські модулі, встановлені на дронах-камікадзе і керованих бомбах, але скоро в РФ можуть придумати щось нове.

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Українські військові навчилися обходити російську систему захисту від засобів радіоелектронної боротьби "Комета-М", яку застосовують у дронах-камікадзе Shahed і керованих бомбах. Про це розповів глава управління РЕБ і кібербезпеки Генштабу ЗСУ полковник Іван Павленко в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому у вівторок, 12 вересня.

"Ми вже маємо можливість протидіяти цій системі", — сказав Павленко.

Військовий однак закликав ставитися до цієї "перемоги" обережніше, бо зараз у сфері радіоелектроніки відбувається протистояння між Україною та Росією. Якщо одна сторона втілює в життя якесь нове рішення, інша одразу ж починає шукати цьому технічному нововведенню засіб протидії.

"Відповідно, завтра вони (російські окупанти, — ред.) придумають щось інше, і ми створимо інші системи радіоелектронної боротьби, які будуть ефективно впливати на ці засоби. Це безперервний процес", — наголосив очільник управління РЕБ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ серйозно вдосконалила дрони "Shahed", якими атакує Україну. Виробники ударного дрона замінили супутникову CRPA антену іранського виробництва на CRPA антену "Комета-М" у спеціальній коробці.

Розроблений у РФ пристрій "Комета" ще недавно дуже ускладнював роботу українських комплексів радіоелектронної боротьби, призначених для придушення безпілотників. Цей пристрій росіяни почали ставити й на модулі планування та корекції для авіаційних бомб, щоб ніщо не заважало їм потрапляти в потрібну ціль. Приймач був створений для захисту навігаційних сигналів від навмисних і ненавмисних перешкод для стабілізації сигналів супутникових навігаційних систем. Виробником заявлено, що в низці експериментів показано, що "Комета" витримує рівень перешкод у 100 000 разів вищий, ніж для звичайного приймача.

Також окупанти розхвалюють новий комплекс РЕБ "Гарпія". За ідеєю система має глушити практично всі дрони в радіусі до 2 км, але український експерт Сергій (Флеш) Безкрестнов підкреслює, що вони просто можуть розвалитися в справжніх бойових умовах.